Kate Middleton i princ William vjenčali su se 23. travnja 2011., a mnogi Britanci smatraju da je vojvotkinja spasila Monarhiju jer je imala strpljenja za svog muža kad se još nije bio spreman skrasiti.

Kate Middleton (39) i princ William (38) slave 10. godišnjicu braka, a iako odaju dojam složnog para i često ih u javnosti može vidjeti s velikim osmijesima, njihov odnos je imao prilično turbulencija.

Prije nego što su se vjenčali, Kate i William su bili u dugogodišnjoj vezi koju su prekinuli nakon pet godina. Princ je osjećao velik pritisak zbog vjenčanja za koje u tom trenutku nije bio spreman i ostavio je tada 25-godišnju Middleton. Britanski mediji su pisali da je to učinio u telefonskom razgovoru koji je trajao više od sat vremena.

To joj je slomilo srce i otputovala je u obiteljski dom u Berkshireu. Činilo se kao da je kraj ljubavi za koju su svi pretpostavljali da će završiti brakom i da je William donio konačnu odluku.

Ipak, princ se pomirio s Kate tog ljeta samo nekoliko tjedana nakon što je snimljen kako pleše s nepoznatom plavušom i bilo je vidljivo da je popio malo previše. Sve se događalo u u podrumu jednog britanskog kluba.

Kada su izašle fotografije, Kate i William su zaključili da je najbolje za njih da se na neko vrijeme maknu od svega, pa su otputovali na Sejšele gdje su se zapravo i dogovorili kako će se i kada vjenčati.

Na njezin su prijedlog sastavili takozvani bračni sporazum na koji je princ navodno pristao, prema kojem će se vjenčati nakon što on završi vojnu obuku i sve dužnosti u mornarici i ratnom zrakoplovstvu, pisali su strani mediji.

Neki stručnjaci koji se bave analiziranjem života članova kraljevske obitelji, isto tako tvrde da je Kate počela s pripremama da postane dio nje i puno prije nego joj je William stavio zaručnički prsten na ruku.

"Počelo se to već primijećivati u načinu na koji se počela oblačiti. Njezina je odjeća počela odražavati ono što su ljudi vidjeli u njezinu karakteru, neku vrstu suzdržanosti, gotovo skromnosti. Mislim da se to dogodilo jer su William i Kate počeli polako dolaziti do trenutka najave zaruka. Kate se odlučila ponašati na način koji se smatrao primjerenijim za buduću kraljicu", izjavio je jedan od kraljevskih autora Tom Quinn u dokumentarcu "William & Kate: "Too Good To be True".

Mnogim ljubiteljima kraljevske obitelji se svidjela Kateina odlučnost da se bori za Williamovu ljubav tim više jer mu je navodno oprostila dva prekida i njegovu potrebu za tulumarenjem. Britanski mediji su izvještavali da je su prvi put prekinuli 2004., a drugi put 2007.

Britanci su uvjereni da je Middleton spasila Monarhiju ukazavši princu da je ona prava osoba da mu postane supruga i on se potrudio kako bi ju osvojio nakon svojih eskapada.

Par se vjenčao 23. travnja 2011. te ima sinove, prinčeve Louisa (3) i Georgea (7) i kćer, princezu Charlotte (5). Ipak, ni u braku nije sve teklo glatko za Kate i Williama.

2019. su kružile glasine da ju on vara s njezinom najboljom prijateljicom, Rose Hanbury. Britanski tabloidi su se raspisali o tome kada je javnosti postalo poznati da su se dvije aristokratkinje koje su na svojim imanjima živjele blizu jedna druge i složno sudjelovale u svim ladanjskim aktivnostima – opasno posvađale te da je Kate zabranila da se Rose više pojavljuje u krugu kraljevske obitelji.

Rose, markiza od Cholmondeleya, bivša je manekenka koja živi povučen život sa svojim suprugom na britanskom selu, u neposrednoj blizini Anmer Halla, ladanjske kuće Williama i Kate.

Iako nitko točno ne zna oko čega je to žensko prijateljstvo stradalo, prema govorkanjima se moglo naslutiti kako se radi o tome da je William imao ljubavnu aferu s Rose.

Prema anonimnim izvorima, kada je Kate saznala da ju William vara i konfrontirala ga u vezi toga, on joj se "nasmijao u lice i rekao kako sve to skupa nema veze s istinom."

Ipak, sve je ostalo na nagađanju i mnogi vjeruju da je princ imao dovoljno vremena za zabavu prije braka s Middleton te da nije poput svog oca, princa Charlesa koji je varao njegovu majku, pokojnu princezu Dianu.

Kate je još jednom dokazala koliko je posvećena svom mužu kada je njega i njegovog brata, princa Harryja potaknula na razgovor nakon sprovoda njihovog djeda, princa Philipa.