Kate Bosworth i Michael Polish upoznali su se na snimanju filma "Big Sur" 2011., a vjenčali su se 31. kolovoza 2013.

Kate Bosworth (38) objavila je na Instagramu da se razvodi od svog 13 godina starijeg muža, filmskog producenta Michaela Polisha nekoliko tjedana prije njihove osme godišnjice braka.

"Početak je često najbolji dio ljubavi. Vatromet, magneti, pobuna - privlačnost. Početak signalizira široko otvoreno područje mogućnosti. Podijelite hamburger s nekim kad se zaljubite i možete sretno umrijeti znajući da vam je to posljednji obrok. Kupi bocu viskija i podijeli snimke, natoči mi vodopad. Pustite tu savršenu pjesmu na džuboksu i zaplešite s nekim koga poznajete cijeli život, iako ste se upoznali prije nekoliko minuta. Inherentno se bojimo kraja. Da izgubite ono što imate jer ste dobili ono što ste htjeli. Biti vezan uz očekivanje ishoda. Što ako se odlučimo ne bojati, nego voljeti. Ako je taj najosjetljiviji i najosjetljiviji posljednji treptaj plamena postao potpuno druga vrsta peći. Možda će nekima ovo zvučati čudno, drugima romantično. Za nas: ovo je istina", napisala je glumica koja se proslavila kao 19-godišnjakinja u romantičnoj drami "Valovi smrti".

"Srca su nam puna jer nikada nismo bili toliko zaljubljeni i duboko zahvalni jedno za drugo kao što to činimo u ovoj odluci o razdvajanju. Zajedno, tijekom posljednjih deset godina, Michael i ja smo svaki put odabrali ljubav. Danas se čvrsto držimo za ruke kao što smo zapleli prste na dan našeg vjenčanja. Naše oči gledaju dublje jedno u drugo, sada s više hrabrosti. U procesu otpuštanja priznali smo da naša ljubav nikada neće prestati. Veza jednostavno ne nestaje. Ljubav se produbljuje, srce se širi. Znamo da stižu pozivi u 4 ujutro. Pjesme će se razmjenjivati ​​radi komuniciranja samo onoga što pjesme mogu. Smijemo se dok planiramo sljedeći zajednički film i uzbuđeni smo što možemo podijeliti našu najnoviju suradnju. Vjerujemo da su najepskije ljubavne priče one koje nadilaze očekivanja. Naša najveća čast bila je doživjeti ljubav ovako, i nastaviti se čuditi ljepoti evolucije ljubavi. Ono što se događa kad nečemu dođemo do kraja i shvatimo ... tek smo na početku. Ovo je ljubav. I to ćemo popiti", dodala je Kate.

Glumičina objava je mnoge iznenadila i rastužila, no dosta pratitelja i kolega joj je pružilo podršku. Među njima su bile supruga Toma Hanksa, Rita Wilsony, Rachel Bilson i Michelle Monaghan.

"Lijep novi početak", "Lijepo rečeno. Šaljem vam ljubav i želim sve najbolje oboje na vašim putovanjima", "Što?", "Ovo je tako lijepo napisano da puno ljudi nije shvatilo da se razvodite", "Kakva divna posveta vama dvoje", "Mislim da više ne vjerujem u ljubav", "Divim vam se", komentirali su.

Inače, Kate i Michael su se upoznali 2011. na snimanju filma "Big Sur" i vjenčali su se 31. kolovoza 2013.

"On je prva osoba koja mi je rekla da mogu učiniti što god poželim. Postao mi je mentor i osjećam kao da i dalje to je", ispričala je Kate koja je pomajka muževoj kćeri iz prvog braka. Jednom je istaknula da joj je ta uloga u privatnom životu bila najveći, neočekivani poklon u njezinom životu", rekla je nedavno Bosworth koja je od 2002. do 2005. ljubila miljenika žena Orlanda Blooma.