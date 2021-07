Kate Beckinsale i njezina kći Lily Sheen nisu se vidjele gotovo dvije godine zbog pandemije koronavirusa, a glumica je o svemu progovorila u posljednjem intervjuu.

Glumica Kate Beckinsale je priznala da svoju kćer Lily Sheen (22) nije vidjela gotovo dvije godine te je istaknula da ih pandemija koronavirusa drži razdvojenima. 46-godišnja Beckinsale je u posljednjem intervjuu rekla kako je smiješno što se nisu toliko dugo već vidjele, a kaže kako će obje primijetili koliko su ostarile idući put kada se sretnu.

Kate inače živi u Essexu, no zbog snimanja nove serije je otišla u Kanadu te kćer nije mogla ići s njom. Ona je cijelo vrijeme u New Yorku, a restrikcije oko putovanja napravile su im problem. "Srećom, postoji Facetime i ostale aplikacije putem kojih se vidimo svakodnevno, no jako je čudno i bizarno što se toliko dugo nismo vidjele uživo", priznala je lijepa glumica.

Kćer Lily Kate je dobila u vezi s glumcem Michaelom Sheenom (52), s kojim je bila od 1995. do 2003. godine. Upoznali su se na snimanju jednog filma te su počeli živjeti zajedno nedugo nakon toga. Ostali su u dobrim odnosima zbog kćeri, a jedno o drugom uvijek lijepo pričaju.

Sheen živi u rodnom Walesu u gradiću Port Talbot sa svojom partnericom Annom Lundberg (26) i njihovom kćerkicom Lyrom.