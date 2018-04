I nova epizoda showa ''Tvoje lice zvuči poznato'' kandidatima donosi brojne izazove.

Katarina Baban ove će se nedjelje na pozornici showa "Tvoje lice zvuči poznato" transformirati u legendarnog Princea. Ulazak u lik neponovljivog glazbenika za Katarinu je dosad najteži zadatak u showu. ''Mislim da mi je to dosad najzeznutija transformacija. Jako su velika očekivanja, pogotovo od vokalne trenerice Ivane Husar", s dozom treme govori Katarina. ''Ima puno tog seksipila u sebi. Prednost je što sam ja sitna i što je i on sitan, pa se neću morati pretjerano trudit bit frajerski nastrojena", kaže Katarina o ovotjednoj ulozi. ''Nemam pojma što ću s ovim", zaključila je na kraju.

Nakon legendarnog Miše Kovača, Amel Ćurić ovoga tjedna postaje svevremenska tinejdžerska pop-ikona, Tajči. ''Prisjetit ću se tih nekih dana kad sam bio mali klinac", kaže Amel i dodaje kako ju je tada volio slušati. "Mislim da će biti baš prava transformacija", samouvjereno dodaje.

''Mrzim kad dobijem ove neke s koreografijama, bit ću najgori", unatoč svemu govori Amel i dodaje kako mu u showu postaje sve zanimljivije. U Tajči su se u proteklim sezonama transformirali Jasna Palić Picukarić, Filip Dizdar i Ana Gruica, a hoće li ih Amel nadmašiti, vidjet ćemo u ovotjednom izdanju showa.

Zanimljiva transformacija ovoga tjedna očekuje Davora Dretara Dreleta koji će se transformirati u Heather Small, pjevačicu dance sastava M People.

''Gljiva me gura u ženski spol, a sad me gurnula u nešto što je apsolutno izvan moje zone komfora. Tu očekujem dosta velike probleme i uvjerljivo posljednje mjesto", analizira Drele ovotjedni zadatak. ''Heather Small ćemo ovoga puta zvati Heather XL", nastavlja u istom tonu. Unatoč svemu pronašao je razlog za veselje pripremajući se za emisiju. ''Konačno ću se naći u onome što najviše volim nositi, a to je mala crna haljina", ističe i dodaje kako posebno težak zadatak imaju šminkeri i maskeri: ''Nevjerojatan zadatak, da me pokušaju pretvoriti u poželjnu tamnoputu djevojku". Zaključuje kako jedva čeka ovotjedni nastup, ali dodaje: ''Bojim se da će to sve zajedno biti jedan veliki debakl!"

Maja Bajamić ovoga puta će se predstaviti kao pop-zvijezda Beyonce Knowles, ali na pozornici neće biti sama. Njezina pratnja i podrška u ovotjednoj emisiji bit će malena Elena Brnić, a Maja ne krije oduševljenje što će zajedno nastupiti. ''Najbolja stvar je što sam dobila djevojčicu koja je vanserijska po svim kategorijama, i fizički i vokalno. Kad ju vidim, sjetim se sebe", kaže Maja o ovotjednoj ulozi. ''Mislim da će ovo biti emotivan nastup", dodaje oduševljena Maja. Malena Elena kaže kako je pjesma teška, ali misli da će izvedba biti uspješna. ''U ovoj pjesmi baš mogu pokazati svoje glasovne mogućnosti. Jedva čekam izaći na pozornicu i pjevati", rekla je Elena.

U sedmoj epizodi vidjet ćemo i sjajne nastupe Paole Valić Bekić koja će postati dio grupe Psihomodo pop, Ane Vilenice koja postaje Dalibor Brun, Damir Poljičak bit će dio grupe Magazin, a Matko Knešaurek utjelovit će Luisa Fonsija.

