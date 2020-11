Katarina Vukadin rodom je iz Novske, no težila je većim i otvorenijim sredinama zbog čega se preselila u Zagreb, gdje je i studirala. Ova kandidatkinja Farme u intervjuu nam je ispričala nešto više o svom životu.

Katarina Vukadin je po struci profesorica sociologije i kroatologije, no bavi se jogom i pjevanjem.

Ova zanimljiva natjecateljica "Farme" rodom je iz Novske, no težila je većim i otvorenijim sredinama zbog čega se preselila u Zagreb, gdje je i studirala.

Sama nam je ispričala sve o svom životu te je otkrila kako to da se kao profesorica odlučila na potpuno drugačiju karijeru.

"Nisam puno smisla našla u tom studiju pa mi je u život došla joga i onda sam rekla da je to ta edukacija koja me zaista zanima", komentirala je te se osvrnula i na činjenicu kako je počela pisati pjesme, a otkrila je i što ju je na to potaknulo.

"Pišem pjesme čitav svoj život i stalno mi na pamet padaju nove pjesme. Iz nekakvog stanja dosade i praznine nekako ti dođu lude ideje i melodije", kratko je objasnila.

Katarina je inače slobodna, a komentirala je kako prvenstveno na "Farmi" želi pronaći prijatelje, a ne ljubav. "Prijateljska ljubav mi je trenutačno u životu puno veće veselje", ispričala nam je.

Želja joj je da s kolegama u showu bude složna, a nada se i da će naučiti nove vještine. Život bez tehnologije joj je izazov, no veseli se tome. Ispričala nam je i kako je njezina obitelj reagirala na to da ulazi na "Farmu".

"Bili su iznenađeni, ali me podržavaju. Pozitivno su reagirali", komentirala je Vukadin.

