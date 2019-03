Katarina Prnjak, bivša Miss Hrvatske, u statusu na Facebooku se osvrnula na molitelje ispred bolnica.

Katarina Prnjak, javnosti poznatija kao Miss Hrvatske iz 2011. godine, potaknuta ponovnim okupljanjem molitelja ispred bolnica u sklopu još jedne akcije 40 dana za život, na Facebooku je reagirala na njihovu ponovnu pojavu.

''Kad misliš da ne može gore, pojave se molitelji! Kao što već znamo, novi zakon o pobačaju nije donesen, a jasno je i zašto. Pa da, delikatno se dirati u te visokorizične teme jer će ti Crkva, razno razne udruge, "markićke", "jezerinci" i slični visjeti za vratom, a isto tako i njihovi glasovi na skorašnjim izborima biti upitni pa je onda najbolje sve to skupa odgoditi za neka bolja vremena'', započela je svoj oštar istup te nastavila.

''Na neodgovornost vladajućih smo već navikli, ali se sada nažalost navikavamo i na ove moraliste, takozvane molitelje koji će narednih 40 dana, (počevši od jučer pa sve do Uskrsa) terorizirati nesretne žene koje se odluče na pobačaj kao da im već nije dovoljno teško pa su oni tu da situaciju dodatno zakompliciraju.

Ideja da se mole za Božje milosrđe i milost za sve one koji su uključeni u grijeh pobačaja poprilično je morbidna, jer osim što mole, nerijetko imaju transparente, a da stvar bude gora prošlogodišnja im je praksa javno objavljivati imena i dodatno stigmatizirati žene. Uz to im je dobru uvertiru nedavno napravio umirovljeni biskup Juraj Jezerinac sa izjavom da se od pobačene djece rade najskuplji parfemi. I tu opet nitko ne reagira'', zaključila je.

No imala je još toga za reći.

''Tko su ti molitelji da im se daje za pravo provoditi teror i nametati svoje stavove vršeći izravan pritisak nad svojim neistomišljenicima? Kako je moguće da mogu nesmetano stajati ispred bolnica, a da nitko ne reagira? Nažalost, postoje oni i u drugim zemljama, ali barem moraju biti 150 metara dalje od bolnice što podrazumijeva da ne mogu kao kod nas doći do informacija točnih termina izvedbe zahvata. Nameće se tu još jako puno pitanja, ali kao po dobrom starom običaju, suvislih odgovora nema, a komentar ministra zdravstva "molite i vi malo" još jednom pokazuje u kakvom Apsurdistanu živimo'', zaključila je.

Inače, Katarina se prije dvije godine odlučila uključiti u politiku, a tada je zjavila da je puna ideja te da se nada da će svojim angažmanom pridonijeti nekim pozitivnim promjenama. Katarina je trenutačno tajnica Kluba vijećnika SDP-a u Gradskom vijeću Splita.