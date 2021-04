Pjevačica Katarina Ostojić Kaya ima 18-godišnju kćer Nikolinu koju je dobila dok je bila mlada, a odgojila ju je uz pomoć svojih roditelja.

Katarina Ostojić Kaya (37) privukla je pažnju domaće javnosti kada je nakon glasina potvrdila da je u vezi s hrvatskim nogometašem Mateom Pavlovićem (30).

Pjevačicu svrstavaju u najatraktivnije žene na srpskoj estradi, a mnoge intrigira i to što ima 18-godišnju kćer Nikolinu, kojoj više izgleda kao sestra nego kao majka. Katarina ju je rodila dok je bila mlada i u braku s Nikolom Dragojlovićem, a odgojila je uz pomoć svojih roditelja.

Vidljivo je da je Nikolina naslijedila ljepotu od svoje majke Kaye, što se može vidjeti po njezinim objavama na Instagramu na kojima pozira u atraktivnim modnim kombinacijama. Usto, baš kao i njezina mama, ima talent za glazbu.

Svojedobno su zajedno snimile cover za pjesmu "Always Remember Us This Way" Lady Gage i tada je Nikolina pokazala koliko je nadarena. Katarina je jednom prilikom istaknula da će se njezina kći možda baviti pjevanjem, a ona će joj pritom biti podrška i neće dopustiti da ponovi njezine greške.

Inače, Kaya je prošlog ljeta potvrdila da je u vezi s Mateom.

"U procesu se ja ne udvaram. Mateo je jedan džentlmen, od samog starta sam se osjećala najbitnijom osobom u njegovu životu, pored toga što mi je davao komplimente", prenosi Blic njezine riječi iz emisije Magazin IN.

Atraktivna brineta je 2019. privukla pažnju javnosti i srpskih medija razvodom od DJ-a Juniora Jacka (48), za kojeg se udala 2014. Tada se već šuškalo da je Pavlović razlog njihova razvoda.