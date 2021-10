Katarina Madirazza oduševila je pratitelje novim videom koji je objavila na društvenim mrežama, a koji je snimljen po uzoru na hit-seriju.

Naša glumica i zvijezda serije "Dar Mar" Katarina Madirazza objavila je urnebesni video na svom profilu na Instagramu inspiriran serijom "Seks i grad", a u kojem su uz nju u glavnim ulogama našla i još neka, dobro nam poznata lica.

Katarini su se tako pridružile i Ksenija Pajić, Lucia Glavich Mandarić i Magdalena Živaljić Tadić, i to kao likovi Samanthe, Carrie, Charlotte i Mirande i hit-serije koju obožavaju žene diljem svijeta.

"And just like that imamo premijeru nove hit serije! Sex i Dizmovo", napisala je Katarina uz video.

Naše glumice inače gledamo ponovno u novim avanturama serije "Dar Mar" u programu Nove TV. Uoči druge sezone serije Katarina nam je otkrila kako je punila baterije za snimanje i je li se jedva čekala vratiti na set.

"Moram priznati, nisam se puno odmarala jer kako je završavalo snimanje prve sezone, tako su meni počinjale kazališne obveze. Tako da sam u tom periodu imala premijere dvije nove predstave. I snimala jedan njemački film i par kratkih. Ali, iskreno, draže mi je tako jer stvarno volim svoj posao i veselim se svakom novom projektu", kazala nam je Katarina, koja je bila presretna kad je čula da se snima nova sezona "Dar Mara".

Katarina je zbog svoje uloge Daliborke Grob drastično promijenila izgled i novim imidžem je prezadovoljna, a kratkom kosom je oduševila i svoje agente u inozemstvu.

"Odmah sam se priviknula. Skroz me osvježilo i dalo neki drugi karakter, tako da su mi agenti vani oduševljeni promjenom imidža. Ne da nisam požalila, nego bih, da nisam glumica, tu kratku kosu i zadržala, ovako ću je puštati čisto radi novih uloga", kazala nam je, a slične su bile reakcije i njezinih bližnjih te obožavatelja.