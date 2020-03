View this post on Instagram

Nemojte dopustiti da vam samoizolacija dođe glave. Nije to toliko strašno. I to vam govori teški ekstrovert kojeg doma nema onak nikad! Budite zahvalni što ste unutra na sigurnom jer neki dan smo shvatili da i bez toga možemo ostati, a s obzirom da vani trenutno pada snijeg mislim da nikome ne bi bilo fora bit u samoizolaciji u autu, kao neki dan. Isto tako- dosta ljudi još mora raditi i svakodnevno strahovati za svoje zdravlje. Budite zahvalni što možete biti doma. Sjedi doma i mislima budi uz one koji to trenutno ne mogu.Proći će i ovo, kao i sve što prođe. ❤️ #stayhome #nekukaj