Nova TV donosi novu dramsku seriju "Drugo ime ljubavi", u kojoj ulogu ima i glumica i dizajnerica Katarina Baban.

Glumicu i modnu dizajnericu Katarinu Baban od nedjelje ćemo gledati u novom hit-projektu Nove TV.

Naime, atraktivna i talentirana glumica ima jednu od glavnih uloga u novoj seriji pod nazivom "Drugo ime ljubavi", koja će gledatelje zasigurno prikovati za male ekrane. Nova serija Nove TV donosi pregršt emocija, strast i uzbudljivu radnju, a koja je Katarinina uloga u svemu tome?

"Moj je lik Tamara. Ona je žena koja zna što želi i spremna je na svašta kako bi to dobila. Proračunata je i manipulativna, ali u suštini nije loša. Imala je samo težak život koji ju je oblikovao na taj način i mislim da će gledatelji to sve s vremenom saznati te se nadam da me neće puno mrziti", kroz smijeh poručuje Katarina, kojoj je ovo nešto drukčija uloga nego ona Ane u "Zlatnim dvorima".

"Kod negativnih likova postoji šansa da te publika baš jako zamrzi, a postoje i ovi likovi koje koliko god da mrziš, opet ih nekako i voliš jer u njima prepoznaš dozu ljudskosti. Mislim da bi se to moglo dogoditi s likom Tamare jer ova cijela priča nije pisana crno-bijelo. Nema tu netko je pozitivan, netko negativan. Isto kao i u stvarnom životu. Svi imamo svoje mane i vrline i svi radimo dobre i loše stvari. Mene i ostale likove koji su negativni publika neće percipirati samo kao takve, već će razumjeti zašto tako radimo", otkriva nam Katarina.

Zanimalo nas je koliko je teško glumiti lik koji je karakterno potpuno drukčiji od samog glumca, a Katarina nam je iskreno priznala kako je jako teško jer neke stvari koje radi Tamara u seriji ona baš nikada ne bi napravila u stvarnom životu. "Mislim da se i za one neke najgore situacije može povući neka paralela, ako ne u sebi, onda se sjetiti neke priče ili osobe koja bi to sigurno napravila, pa pokušati na temelju toga kreirati cijelu priču."

Kada je riječ o scenama koje baš nikada ne bi snimila, glumica otvoreno priznaje kako su to one u kojima bi morala biti potpuno gola, no ipak ističe da takve scene niti ne dolaze u obzir u takvom formatu. "Ovdje su sve intimne scene ipak nekako ublažene. Film je taj koji nudi veći spektar eksplicitnijih scena. Ne znam kakav bi to trebao biti projekt da pristanem na takvo nešto."

Gleda li se Katarina na malim ekranima kada snimljeni projekt ugleda svjetlo dana?

"Ima glumaca koji to rade i jako to vole, a ima i glumaca kod kojih to ne dolazi u obzir. Ja sam negdje između. Volim se pogledati i mislim da se moraš pogledati jer neke stvari koje misliš da si dobro odigrao na kameri ispadnu totalno drukčije. Puno je stvari koje na kraju čine scenu, moraš vidjeti u kojem si smjeru iscenirao svoj lik. Tu je i montaža, koja izreže neke momente za koje misliš da su sigurno ušli, a na kraju nisu. Bitno je pogledati", zaključuje Katarina, ali brzo i nadodaje.

"Nekad mi bude 'ajme, majko, grozna sam si ovdje' ili se sjetiš da je to bio dan kad se nisi naspavao. S vremena na vrijeme pogledam, ali nisam tip koji će se svaki dan gledati."

Više o likovima nove serije saznajte OVDJE.

Seriju 'Drugo ime ljubavi' ne propustite ovu nedjelju u 20:15 na Novoj TV.

Cijeli intervju pogledajte u našoj galeriji.