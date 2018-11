Karolina Šuša ima svoj ''Cabaret a la carte'' i surađuje sa svjetskim umjetnicima.

Karolina Šuša autorica je mjuzikla Cabaret a la carte, a nastup nje i njezinih plesnih kolegica mnoge je zaintrigirao na Supertalentu. Riječ je neobičnom koncertno-kazališnom projektu kojim se ova umjetnica odlučila predstaviti upravo na najgledanijem talent showu u Hrvatskoj.

''Ja sam vam kasno počela plesati. Imala sam već dvadeset godina. Došla sam na fakultet u Zagreb i tada sam krenula, ali očito je to u meni čučalo puno duže. Krenula sam sa suvremenim plesom i vrlo brzo dobila prvu predstavu, a onda su se poslovi počeli redati. Brzo sam dobila i status umjetnice pa je nakon nekog vremena struku izgurala umjetnost'', govori ova profesorica engleskog i komparatistica književnosti koja je surađivala i s Jonahom Bokareom, jednim od najpoznatijih vizualih umetnika.

''To je bilo 2014. preko jednog europskog projekta. On je tada radio s nama na jednoj predstavi za koju smo imali samo 13 dana da sve napravimo. Kasnije nas je zvao u Ameriku i onda su se zaredala putovanja. On je i danas moj suradnik'', otkriva Karolina koja nije razmišljala otplesati izvan naših granica gdje je ples više na cijeni.

''Kasno sam počela pa nisam razmišljala otići. Već sam bila gotov čovjek kad sam ušla u taj svijet. Dosta sam radila vani, nastupala, putovala zbog različitih projekata. Nije ples profitabilan, ali nije ni da nije. Dosta radimo zadnjih godina, a ovaj Cabare može biti i kazališni ali i barski projekt tako da nastupamo i u klubovima. Ja vam ples gledam kao nešto što moram i sretna sam. Otvaraju se neke stvari i odlučila sam riskirati. Sad ili nikad. Sve se uvijek isplati jer vam se vrati kroz prilike, ali i novac'', otkrila je ova umjetnica.

Najnovije informacije prati na službenoj stranici Supertalenta.