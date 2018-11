Karmen Sunčana Lovrić dobila je ulogu u seriji ''Na granici'' i otkrila nam detalje sa seta.

Glumica Karmen Sunčana Lovrić dobila je epizodnu ulogu u omiljenoj domaćoj seriji ''Na granici'' i tako postala dio sjajne ekipe koja ruši sve rekorde gledanosti.

''Jako je ugodno na snimanjima. Velika je to ekipa i cijelo vrijeme sam u sjajnom društvu. Scenarij je odlično napisan i na prvu mi se sviđa dok ga čitam. Zaista se dobro zabavljamo na snimanjima'', kazala je Karmen čija je uloga Gabrijele i emotivna i otkačena pa smo je pitali koliko ima sličnosti s likom koji glumi.

''Djelomično se mogu prepoznati s Gabrijelom. Ona je osoba koja ide za onim što želi, ali ne mogu se prepoznati u načinima na koje čini neke stvari, posebno svojem suprugu. Ona probleme ne rješava zrelo već više pubertetski. Ali i ja sam jako emotivna poput nje, te sam prilično temperamentna. Mama mi uvijek govori da smanjim osjećaje. Baš sam kao tempirana bomba, plačem i na uginulu ptičicu'', iskreno nam je rekla glumica.

Kako je Karmen prilično angažirana, što na televiziji, a što na daskama koje život znače, tako se konstantno mora prebacivati iz uloge u ulogu, što njoj ne predstavlja nikakav problem.

Karmen Sunčana Lovrić (FOTO: Dnevnik.hr)

"Uloga nije povezana s mojim osobnim raspoloženjem. Naravno da je sve lakše kada si dobro raspoložen, no privatno ne smije utjecati na rad. Profesionalac zna načine na koje će se dovesti u potrebno stanje ili raspoloženje. Glumac se za početak mora moći dobro koncentrirati. On prelazi u podijeljeno stanje svijesti, u kojem je glumac kao pritajeni vozač, a njegov lik je na stražnjem sjedalu ugodno zavaljen i pravi dramu... Svaki glumac ima neke svoje načine i tehnike kojima si pomaže, tako imam i ja svoje, no naravno što je glumac iskusniji, to mu je sve lakše'', otkrila nam je simpatična Karmen Sunčana Lovrić.