Grubić design predstavlja svoju novu kolekciju svevremenskog nakita.

"Dodirnuvši prvi puta glinu i pokušavši joj udahnuti život promijenio sam svoju sudbinu", kaže nam Mladen Grubić jedan od najpoznatijih hrvatskih dizajnera nakita.

Do tog trenutka sve je išlo na predvidljiv način. Školovanje za novinarsku profesiju. Prvi objavljeni tekstovi. Prvi radijski prilozi, a onda je taj čudesni, praiskonski materijal sve promijenio i otvorio vrata onoga što će kasnije postati “Grubić design”.

"Kao i većina ljudi nisam primjećivao kako je glina svuda oko nas. Od crjepova na krovovima, pa sve do tanjura i šalica za jutarnju kavu. Igrom slučaja susret s glinom izazvao me na igru. Sanjar u meni probudio se i tako su nastali prvi radovi. Nakit, sinulo mi je. To je nakit. Novinarska riječ zagubila se i ostala negdje daleko u vremenu. Nakon gline otkrivao sam i druge materijale koji su me okruživali. Kožu, obične tkanine s kojima sam mogao dati novu dimenziju nakitu. Naizgled obične metale poput bronce od kakvih su ukrase stvarali stari Slaveni, Kelti. Sin Petar pridružio se kreativnom timu. Otvorene su galerije u Šibeniku i Splitu. “Grubić dizajn” je sa svojim radovima uskoro prešao granice Hrvatske. Završili smo novu kolekciju i krenuli u izradu kataloga. Za styling smo angažirali mladu umjetnicu Neru Gržin", ispričao je.

Osim onda se dogodilo neočekivano. Tama izolacije u koju je priveden čitav svijet zbog epidemije korone nadvila se nad nas u proljeće 2020. Zabrane kretanja, susreta. Prisilno su uvedeni u tišinu.

"Zaista ne znam kako bi stranice kataloga izgledale danas da nije izbio zloglasni COVID-19. Zahvaljujući njemu kompletno je izmijenjena naša dnevna rutina, a time i naš fizički ali i emocionalni kozmos. Najviše pod tim utjecajima tišine i praznine, u kojima se čovjek osjeća osuđen sam na sebe, izrastale su ove stranice kao svjedoci vremena izolacije u kojoj čovjek oslobođenje ponovno nalazi u prirodi. Sada kada se sve gotovo potpuno vratilo u normalu taj se period čini kao neki drugi život, a bilo je to prije samo nešto dana", zaključila je umjetnica Nera Gržin.

"Grubić design slijedi svoj dugoročni moto – od ulične mode do ekstravagancije. Ne robujemo hirovitim modnim kretanjima, koja pružaju kratkoročno zadovoljstvo. Vjerujemo u svevremenski koncept koji donosi nosivost i trajnu vrijednost. Uživamo u potpunoj slobodi, stvarajući brojne kolekcije nakita, različitost materijala, velika mašta i strast, s jedinim ishodom, a to je posebnost. Mir je institucija koja je hram kreativnosti. Izolacija u koju je priveden čitav svijet, s brojnim zabranama kretanja, susretima. Prisilno smo stjerani u mrak, a strah želi biti jedini neprijatelj. Naš kreativan zanos redovito nam daje šifru kako bi svladali neizvjesnost i pobijedili strah", izjavio je Mladen Grubić.

"Oduvijek sam bio fasciniran kako se odviju prvi susreti s ljudima koji mi jako odgovaraju. Jasmin i Nera su pravi primjer toga. U svim onim čudnim emocijama i stanjima svijesti u kojima smo svi plutali zadnjih mjeseci za mene je ova suradnja bila jedan od najbitnijih segmenata tog razdoblja i moje sidro mira i motivacije. Mislim da se to jako dobro vidi u fotografijama naše nove kampanje. Mišljenja sam da je točno to najbitnije za kvalitetnu kreativnu suradnju: naći ljudi koji ti odgovaraju po načinu svog rada i po svom karakteru. Kad u takvom setup-u svojim suradnicima ostaviš dovoljno prostora za njihov vlastiti kreativni izričaj - to je maksimum koji vi kao tim možete izvući. Duboko sam uvjeren da ovo nije zadnja suradnja u ovom sastavu. Što se tiče izolacije, teme naše kampanje, nije mi teško pala. Oduvijek sam jedan dio godine, i to najčešće početak godine, kao i sada, provodio u sličnim uvjetima. Mislim da je samoća nešto od čega nitko ne bi trebao bježati. Ne vidim kako netko može raditi na sebi, voljeti sebe ili imati vlastiti mir bez toga. Možda netko može, ali ja ne mogu. Uostalom, mislim da je tražena reakcija za bilo koji problem u životu uvijek ista: ostani maksimalno miran, napravi plan i zapamti da su disciplina i dosljednost ključ rješavanja svakog problema", smtara Petar Grubić.

Što se tiče dizajna nakita za novu kampanju - ostaju dosljedni: svevremenski komadi koji ne prate trendove, koji traju puno dulje od jednog proljeća i ljeta i uz koje će te svima jasno dati do znanja tko ste, kakvi ste i kako se osjećate.