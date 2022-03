Kalush Orchestra predstavljat će Ukrajinu na Eurosongu s pjesmom "Stefania" i trenutno su najveći favoriti za pobjedu, a za Dnevnik Nove TV komentirali su situaciji u svojoj zemlji koja je pod ruskom invazijom.

Uvjerljivo prvi na ljestvici za pobjednika Eurosonga nalaze se Ukrajinci.

Predstavlja ih Kalush Orchestra pjesmom "Stefania", a za Dnevnik Nove TV kažu:

"Ne mogu točno odgovoriti vezano za Euroviziju, jer je Eurovizija za nas jako bitna, ali životi naših obitelji još su važniji. Zato trenutačno radimo sve što može pomoći našoj državi u borbi. Oformio sam volontersku organizaciju, pomažemo ljudima s prijevozom, lijekovima, kako bi se naša domovina ujedinila. Svi moji poznanici pomažu jedni drugima, borimo se."

No nisu oni ti koji su prvotno trebali predstavljati svoju zemlju. Put do onoga koji će predstavljati ratom pogođenu Ukrajinu nije bio jednostavan. Na državnom natjecanju pobijedila je Alina Pash, ali od natjecanja je odustala, i to zato što je prije nekoliko godina posjetila Krim, pa je sada izložena negativnim komentarima.

"Da, zbog nesporazuma, zbog situacije koja se dogodila prije 7 godina. Otišla sam na vjenčanje na Krim, ali ne mogu dokazati kako se to zaista odvilo... Bila sam s bendom, kao prateći vokal, jako mlada, nisam znala da to sada može biti problem za mene, Ukrajinku, vrlo domoljubnu djevojku", objasnila je Alina za Dnevnik Nove TV.

I dalje će kaže pisati pjesme. Nove predstavnike Ukrajine na Eurosongu poznaje i kaže:

"Mi smo različiti ljudi, ali sada imamo jedan glavni problem - rat i moramo biti ujedinjeni. Sve što je bilo prije, nije bitno. Ali naravno da sam tužna što ova pjesma o miru, jakoj i dubokoj kulturi neće predstavljati Ukrajinu ove godine. Ali nadam se da ćemo pobijediti u glavnoj igri."

I ostali ukrajinski glazbenici i umjetnici šalju apele za pomoć svojoj zemlji.

Ruslana koja je 2004. godine predstavljajući Ukrajinu pobijedila na Eurosongu aktivna je na društvenim mrežama te svojim objavama poziva u pomoć.

"Vidimo koliko su ljudi diljem svijeta iscrpljeni zato što svi u svojim srcima osjećamo da su nam životi u opasnosti", poručuje Ruslana.

Iako trenutačno proživljavaju najteže trenutke života, svoju će zemlju i na natjecanju za pjesmu Europe predstaviti najbolje što mogu.

