Kal Penn zaručio se za svojeg partnera s kojim je u vezi 11 godina, a poznato je samo da mu je ime Josh.

Holivudski glumac i bivši djelatnik administracije Baracka Obame, 44-godišnji Kal Penn odlučio je u svojoj novoj knjizi "You Can't Be Serious", otkriti da je zaručen za svojeg partnera Josha, s kojim je u vezi već više od jedanaest godina.

Kal je u knjizi detaljno opisao kako je upoznao Josha, ali priznao i da njegov partner ne voli pozornost javnosti, pa nije htio otkriti njegov puni identitet.

"Stvarno sam uzbuđen što mogu podijeliti naš odnos s čitateljima knjige. Ali moj partner Josh, kao i moji roditelji i moj brat su četvero ljudi s kojima sam najbliži u obitelji i prilično su tihi. Ne vole pažnju i bježe od svjetla reflektora", izjavio je za magazin People.

U nadolazećoj knjizi Kal tvrdi da se osjeća vrlo sretnim što su njegova obitelj i prijatelji podržavali njegovu vezu.

"Prvo sam to podijelio sa svojim roditeljima i bliskim prijateljima i dobio sam veliku podršku od svih. To je divna stvar. Znam da svatko ima različita iskustva s tim i stoga se definitivno osjećam vrlo sretno", zaključio je.

Dodao je i kako je svoju vlastitu seksualnost otkrio relativno kasno u životu, u usporedbi s mnogim drugim ljudima, dodajući da ne postoji vremensko ograničenje za takve stvari, te da je cijela poanta pisanja knjige bila da čitatelj ima osjećaj kao da zajedno piju pivo.

"Pomislio sam, ako se trebamo osjećati kao da zajedno pijemo pivo, onda te želim uvesti u svoje priče i želim da ih doživiš s istom radošću kao što sam ih ja doživio", pojasnio je glumac.

Kal je više od 20 godina prisutan u Hollywoodu, a njegove najzapaženije uloge bile su u filmovima "Harold & Kumar Go to White Castle" i njegov nastavak "Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay", kao i "Van Wilder" te "Superman Returns".

Također se pojavljivao u brojnim TV serijama, uključujući "Clarice", "Designated Survivor", "The Big Bang Theory", "How I Met Your Mother" i "House".

Kal je radio i u Bijeloj kući za vrijeme mandata bivšeg predsjednika Baracka Obame, od 2009. do 2011. godine, u ulozi suradnika direktora Ureda za angažiranje javnosti, čiji je cilj bio dijalog s mlađim glasačima o istaknutim pitanjima.