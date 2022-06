Simona Gotovac, danas Mijoković, kakvu smo poznavali, više ne postoji. Nekad je bila glavna zvijezda svih domaćih evenata, no s godinama je potpuno promijenila pogled na život te se posvetila vjeri i obitelji.

Simona Mijoković javnosti je poznatija kao Simona Gotovac koja je nekad bila u braku s Antom i s kojim je nekad punila domaće medijske stupce detaljima iz njihovog života.

No, s vremenom, njezin se život u potpunosti promijenio i nije nimalo nalik onome koji je nekad vodila, ali kao podsjetnik na to pojavile su se fotografije iz 2008. godine na kojima Simona pozira s Tinom Katanić, Ivom Dragović i Jelenom Orešković. Simona je tad bila jedna od djevojaka koje su predstavljale nogometni navijački dres namijenjen ljepšem spolu, a koji je tada dizajnirao modni dizajner Robert Sever.

U usporedbi sa sadašnjosti nema velikih fizičkih promjena, Simona izgleda gotovo isto kao i tada, ako ne i bolje.

No velike promjene dogodile su se u njenom životu općenito.

Simona je već šest godina u braku sa Stanislavom Mijokovićem s kojim živi u Austriji te je doživjela veliku duhovnu transformaciju otkako je njega upoznala.

"Puno ljudi često mi postavlja pitanje koju molitvu sam molila za dar braka. To je molitva srca. Potpuno predanje u Svetu volju Božju da On izabere koga On misli. Naravno gdje su milosti Božje tamo su i različite kušnje, posebno progonstva od svijeta jer živiš čistoću prije braka i otvoren si životu u braku. Ništa nas to nije pokolebalo, opraštali smo uvijek, blagoslovili i krenuli dalje. Ne osvrtajući se što to' duh svijeta misli"., rekla je u jednom intervjuu.

"Zajedno smo ušli u našu zajedničku lađu života, nekad smo plovili mirnim morem i radosno pjevali, a nekada je more bilo nemirno. Nikad se nisam bojala ni oluja, ni vjetra, 'ni morskih pasa oko nas', ni nemirnog mora jer znam naš 'Kormilar' upravlja našom lađom i sve što se dogodi On dopušta za našu duhovnu izgradnju", dodala je.

Oni koji su se imali priliku naći sa Simonom u društvu slažu se da se pored nje čovjek nekako napuni pozitivnom, dobrom energijom i osmijeh je odmah na licu.

''Bogu hvala i slava. Moje srce uvijek svjedoči da se osjećam dobro, prije svega zahvalno jer u zahvalnosti su sve one milosti koje nam Gospodin daruje. Zahvalna sam na svemu što sam prošla, na svemu što mi je Gospodin darovao i na svemu što danas živim'', rekla je Simona za In magazin.

Također, Simona je početkom ove godine opet aktivirala društvene mreže bez kojih je bila pet godina.

"Hvaljen Isus i Marija dragi prijatelji. Osjetila sam u srcu da ovo podijelim. Prije četiri dana opet sam aktivirala svoj stari profil na Instagramu. Na poticaj srca i par osoba, rekla sam si: 'ajd' idem upaliti, iako ne znam što mi to treba'. Kada sam se prije pet godina maknula s njega bilo je to najviše zato jer me ' duhovno gušio'. Nikako se nisam mogla 'pronaći' da budem na njemu. Sve je bilo previše svjetovno. I kako da da ga sad opet palim? Hm.. razmišljala sam. Ali u srcu je bio poticaj. I nakon dva dana napisala sam anketu (ovdje na story) da što mislite hoću li ostati ili još brže opet ugasiti. Moja prijateljica Renata znala je da sam to napisala sigurno jer već aludiram na gašenje istog. Piše mi i kaže nemoj, pa tek si otvorila. Možda nekog i dotakneš tamo s riječju svjedočanstva. Ne znam, ne osjećam taj 'žar' da budem tamo pričam joj. I dobivam poruku od druge predivne duše Irene, da joj drago da sam otvorila profil (aktivirala stari iako sve slike obrisala još prije 5 god, stavljala sam većinom o make up-u, kako sam tada aktivno šminkala i hodočašća gdje sam bila) i da mi preporuča da zapratim Marijine apostole. Da utorkom mole uživo Krunicu sedam Marijinih žalosti. I sinoć mi Instagram pošalje poruku - Marijini apostoli emitiraju uživo. Inače kada su navečer online molitve meni je jako teško uz djecu moliti online jer su i glasni, živahni i jednostavno ne daju ti.

Ali jučer sam upalila online da vidim, pitala muža jel mogu molit s njima online rekao je da mogu, da će on pripazit na djecu, iako su svi stalno bili oko mene, ali većinom u tišini. Dragi prijatelji ja do sada NIKADA nisam osjetila takvu milost i pomazanje, mir i radost u molitvi online. Predivan vrsni, Isusov i Marijin, bračni par Jakić predstavili se i oni su maknuli kameru da se ne vide oni - nego Isus i Gospa su u središtu. Ta Njemu i pripada sva čast i slava. Inače osobno molim sedam Marijinih žalosti od svete Brigite, evo devet godina i nešto. Svim srcem radujem se ponovnoj molitvi, a svima koji imate Instagram preporučam od sveg srca da zapratite i molite naravno na stranici Marijini apostoli. Ako sam i mislila opet ugasit Instagram, ( za) sada ga neću. Jer Gospodin mi je nešto čudesno sinoć učinio i progovorio u molitvi po našoj Majci Mariji kod Marijinih apostola. Isuse hvala Ti", napisala je Simona tada na svojem profilu na Facebooku.

