"Story Super Nova" postao je fenomen hrvatske televizijske povijesti, a tog smo se razdoblja prisjetili s Anjom Alavanjom koja je bila jedna od sudionica.

Davne 2003. godine emitirana je prva epizoda "Story Super Nova", nešto kasnije i "Story Super Nova Music Talents", emisija koje su postali društveni i medijski fenomeni hrvatske televizijske povijesti.

Show "Story Super Nova" bavio se potragom za novim televizijskim voditeljima i novinarima, a kao prvi pobjednik proslavio se Marin Tironi, dok se "Story Super Nova Music" bavio potragom za novim glazbenim zvijezdama, a kao prvog pobjednika pamtimo Rafaela Dropulića Rafu.

Svi njihovi kandidati izazivali su histeriju obožavatelja gdje god su se pojavili i nastupali, a neki od njih i dan-danas imaju i više nego uspješne glazbene karijere, poput Natali Dizdar, Damira Kedže, Saše Lozara ili Anje Alavanje, koja je danas poznato televizijsko lice i voditeljica, a trenutačno nas vodi i kroz teme emisije ''Zdravlje na kvadrat''.

"Teško je to riječima opisati, ako se uzme u obzir da je to bio prvi hrvatski reality show, silna euforija oko nas kandidata koji smo intenzivno učili televizijski posao i preko noći se našli u situaciji u kojoj gomila obožavatelja trči za našim autobusom. Stoga je prva riječi koja mi pada na pamet – ludilo, ali i intenzivno upoznavanje s tim kako televizija funkcionira. Ipak smo danima živjeli s kamerama, a vikendima se pripremali za live showove", prisjetila se Anja.

Show je u vrijeme prikazivanja oborio rekorde gledanosti, obožavatelji su nju i ostale kandidate pratili na svakom koraku.

"Sad kad se sjetim tih vremena, bila sam prilično kul s tim. Uglavnom pamtim lijepe i ugodne susrete jer kad te netko moli da mu za prijatelja, dijete ili brata potpišeš papirić jer će ga to razveseliti, kako bi ti to teško palo. Danas mi je nevjerojatno kolike smo stotine autograma potpisali. Znalo je biti uleta čitavih razreda u restoran ako bi nas vidjeli kroz izlog, a portafon u roditeljskom stanu stalno je zvonio. Činjenica da smo živjeli pored škole nije pomagala", našalila se Anja.

I dan-danas se čuje s kandidatima showa, s nekima je ostvarila prijateljstva za cijeli život.

"Ostala sam bliska prijateljica s Dorijanom i Ivonom, ali svi se nekako pratimo i družimo, makar preko društvenih mreža", rekla nam je Anja.

Iz tog životnog razdoblja i svojih početaka na Novoj TV priznaje da mijenjala ne bi ništa.

"Baš ništa. Bila su to nevjerojatna vremena, društvenih medija u ovom obliku još nije bilo. Odmah nakon završetka showa Dorijanu i meni poklonjeno je ogromno povjerenje i počeli smo raditi na Novoj TV, za početak voditi "Story Supernova Music Talents", a zatim i brojne druge projekte. Bila je to mlada televizija s odličnom ekipom i ponekad smo bili danima na cesti i po hotelima, pomagali spremati kabele, a za 5 minuta smo bili našminkani ispred kamere. Zato uvijek kažem da smo u to vrijeme jako puno naučili", zaključila je.

Anja se i danas bavi televizijskim poslom, u njemu uživa i radi ga s velikom ljubavlju.

"Danas uglavnom pratim teme vezane za zdravlje i zdravi lifestyle, i sretna sam što sam na Novoj TV, to je televizija koja mi je najviše prirasla srcu. Hm, koliko su se stvari promijenile? Ne bih rekla da moć televizije slabi, ali popularnost društvenih medija i unaprjeđenje tehnologije, koja je omogućila ljudima da sami snimaju i plasiraju videe na društvene medije, mijenjaju pravila igre", smatra voditeljica.

S uspješnom karijerom iza sebe, mladim bi ljudima svakako preporučila da se bave televizijskim poslom, ali iz pravog razloga.

"Svakako bih, ali ne zbog želje da vide sebe na ekranu ili zbog 'popularnosti'. Televizijskim poslom lako se zaraziti, kreativan je, dinamičan, zanimljiv. Ako mogu i doprinijeti društvu te raditi u istraživačkom novinarstvu, snimati priče koje će osvijestiti, informirati, nadahnuti društvo, to je dodatna motivacija", poručila je Anja za kraj.