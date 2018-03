Kako je biti Miss ili Mister? Što titula najljepše ili najljepšeg nosi sa sobom otkrili su gosti ovotjednog Babinjaka, nove rubrike IN magazina.

U ovotjednom izdanju Babinjaka Minea je u svom dnevnom boravku ugostila najljepše Hrvatice i jednog od najljepših Hrvata. Sa svojim gostima voditeljica je razgovarala o laskavim titulama koje su ih lansirali u svijet najpoželjnijih Hrvata. Što su im titule Miss, Mistera i Kraljice svijeta donijele Minei su otkrili Ivana Delač, Ivana Mišura, Danijela Gračan i mladi Matej Cvitanović koji je odnio pobjedu na izboru za Mistera Turizma Hrvatske 2013. godine.

"Izbor otvara nova vrata, daje ti nove prilike u životu što možda s nekim stečenim znanjem nakon fakulteta ne dobiješ ako nemaš ime. Moja diploma je mogla biti samo jedna uz hrpu drugih životopisa kad aplicirate za posao, a ovako kad dođete i kad vas prepoznaju to je onda naravno lakše", govori Ivana Delač Đolo koja je titulu Miss Universe ponijela prije 15 godina.

Iako je mnogima motiv pobjeda, Ivana se na izbor prijavila iz drugih razloga. "Htjela sam pobijediti i dobiti auto. Mislim da je dobra nagrada uvijek motiv mladim djevojkama zašto se prijaviti. Htjela sam biti predstavnica svoje zemlje. S obzirom na to da nisam vrhunski sportaš nisam otišla na Olimpijadu, ali sam zato bila na jednom svjetskom izboru ljepote kao hrvatski predstavnik", dodala je bivša Miss.

Zbog svoje titule često su se susretale i s raznim kritikama koje su najčešće stizale od žena. "Žena je ženi vuk", naglasila je Delač.

