Na ekranima oni su bezvremenski, besmrtni, tjednima, čak i godinama. No u stvarnom životu, zvijezde jednih od najpopularnijih božićnih filmova ikada snimljenih, krenuli su skroz drugačijim putevima.

U filmu "Zapravo ljubav" otopili su nam srca, glumeći djevojčicu Joannu i dječaka Sama. Danas, 15 godina nakon snimanja fima, Olivia Olson i Thomas Brodie-Snagster imaju više od dvadesetak godina.

Oliviji je za vrijeme snimanja filma bilo tek 9 godina, izjavila je nedavno kako je iznenađena što su ljudi i dan danas vole film u kojem je glumila.

"Ne mogu vjerovati da je ljudim još stalo. Stalno pričaju o filmu, to je sjajno. 15 godina je dugo razdoblje", izjavila je Olivia.

Olivijinu filmsku ljubav dječaka Sama, igrao je danas 28-godišnji glumac Thomas Brodie-Sangster. U to mu je vrijeme bilo samo 12 godina, a njegova je karijera od tada krenula uzlaznom putanjom.

Thomas je tako glumio u nekoliko filmova, a u najvažnije uloge u posljednje vrijeme bila su ona Jojena Reeda u "Igri prijestolja" i Newta u filmu "The Maze Runner". Sljedeće ćemo ga godine gledati u filmu "Dragon Rider".

Bila je preslatka dječja zvijezda jednog od omiljenih božićnih filmova svih vremena "The Holiday", ali danas bi Miffy Englefield rijetko tko prepoznao.

19-godišnja glumica iz Hampshirea koja je glumila djevojčicu Sophie u spomenutom filmu 2006. godine, transformirala se iz slatke 7-godišnjakinje u žestoku pankericu, što možemo vidjeti i na njenom Instagram profilu.

Njeno pravo ime je Rebbeca ali nadimak Miffy zaradila je zahvaljući neurednoj i raščupanoj frizuri još kao djevojčica.

Na Instagramu sama sebe opisuje kao "malu, glasnu i uglavnom smiješnu".

Karolyn Grimes danas ima 78 godina, a glumom se počela baviti sa samo četiri godine, a tijekom karijere snimila je ukupno 16 filmova, od kojih je u nekim glumila s Johnom Wayneom, Caryjem Grantom, Bingom Crosbyjem i Betty Grable.

Prije nego što je dobila ulogu djevojčice Zuzu u legendarnom božićnom filmu "It's A Wonderful Life", snimila je četiri filma.

Iako je u njemu imala tek malenu ulogu, poznata je po rečenici koju u njemu izgovara: "Every time a bell rings, an angel gets his wings" iliti u prijevodu "svaki puta kada zvono zazvoni, jedan anđeo dobije krila''. Vjerujemo kako ste ju puno puta čuli dosad.

Njena glumačka karijera iznenada je prekinuta kada joj je majka preminula od posljedica Alzheimerove bolesti, a otac poginuro u automobilskoj nesreći kada je bila tinejdžerica. Nakon toga poslali su je da živi s tetom u malenom gradiću Osceoli u Missouriju.

Postala je medicinska sestra i imala je dvije kćeri s prvim suprugim koji je stradao u tragičnoj nesreći u lovi, dvije godine nakon što razvoda braka.

Njen drugi suprug imao je već troje djece kada su se vjenčali, a zajedno su dobili još dvoje pa je tako postala majko sedmero djece.

1989. godine njeno najmlađe dijete počinilo je samoubojstvo s tek 18 godina, a to životno razdoblje sama opisuje kao najgore iskustvo.

Pet godina kasnije suprug joj je umro od raka pluća.

Ali kroz sav taj težak period, film je bio ono što ju je spasilo od odustajanja od života, dajući joj novi fokus.

Film "It's A Wonderful Life" nije bio toliko uspješan kada je izašao 1943. godine ali 70-ih godina mu je popularnost narasla.

"Kada sam pogledala film, pomislila sam "oh, Bože", shvatila sam da to je predivan film i koliko je ljudskih života taknuo", izjavila je Karolyn nakon što ga je cijelog pogledala.