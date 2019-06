Topher Grace, proslavio se ulogom u seriji ''Lude sedamdesete'', no danas ga gledamo u jednako uspješnoj seriji ''Black Mirror''.

Kad se spomene ime Tophera Gracea, većini na pamet zasigurno padne lik Erica Formana kojeg je spomenuti glumac utjelovio u seriji ''Lude sedamdesete''.

Serija se prikazivala od 1998. do 2006. godine i pratila je odrastanje Erica i njegovih prijatelja u drugoj polovici 70-ih godina.

A 13 godina nakon što se ovaj show prestao snimati, Tophera opet gledamo u hit seriji. Riječ je o ''Black Mirroru'' gdje je utjelovio Billyja Bauera, osnivača i voditelja divovske tehnološke tvrtke Smithereens. Radi novog projekta Topher je promijenio i imidž, a sve je objasnio u intervjuu za Vulture. Kad je njegova frizura u pitanju, riječ ipak nije bila o njegovoj kosi već o periki.

Na Instagramu je podijelio fotografiju svoje transformacije.

Tophera pamtimo i po ulogama u filmovima ''Spider-Man 3'', ''Win a Date with Tad Hamilton!'', ''In Good Company'', ''Interstellar'' te '' BlacKkKlansman''.

Bilo je tu još filmova u kojima se pojavio kao što su ''Traffic'', ''Mona Lisa Smile'', ''Valentine's Day'', ''Take Me Home Tonight'', ''The Big Wedding'', ''War Machine and Breakthrough''.