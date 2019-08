Haley Joel Osment jednu od najzapaženijih uloga glumačke karijere ostvario je u filmu "Šesto čulo" prije 20 godina.

Dvadeset je godina prošlo od premijere kultnog holivudskog filma "Šesto čulo", u kojem su se u glavnim ulogama našli tada 11-godišnji Haley Joel Osment i 44-godišnji Bruce Willis.

Haley, čiju rečenicu "Vidim mrtve ljude" pamte svi koji su barem jednom pogledali film, danas živi nešto drukčijim životom. Ima 31 godinu, nekoliko kilograma viška i malo tko ga na prvu prepoznaje kada ga vidi ili sretne na ulici.

90-ih godina on je bio jedna od najvećih dječjih zvijezda Hollywooda, a prvu značajniju filmsku ulogu snimio je u filmu "Forrest Gump" 1994. godine. Nakon toga snimio je "Šesto čulo" i zaradio neviđene kritike, ali i nominaciju za Oscara u kategoriji najboljeg sporednog glumca. Velik uspjeh postigao je i u filmu "Umjetna inteligencija", u kojem je glumio dječaka robota, što mu je pak donijelo nominaciju za Empire nagradu u kategoriji najboljeg glumca.

Njegovim uspjesima ni tu nije bio kraj. Impresivni životopis popunile su brojne dodatne filmske i televizijske uloge, posudio je glas videoigricama i animiranim filmovima, našao se i na kazališnim daskama na Broadwayu.

Sam je u javnosti često pričao o uspjehu koji je rano ostvario, pritom naglašavajući da roditelji nikada nisu vršili pritisak na njega i tjerali ga da radi.

"Mislim da su zapravo bili zabrinuti što bi mi se sve dogodilo", izjavio za magazin New Yorker 2014. godine. To zapravo nije ništa neobično s obzirom na to da su ga filmski agenti slučajno primijetili dok je trčkarao jednim velikim trgovačkim lancem još kao 4-godišnji dječak, nakon čega je ubrzo snimio prve reklame.

No početkom 2000-ih Haley je počeo nestajati iz svijeta filmske industrije, što je zabrinulo njegove tada brojne obožavatelje. Mnogi su pretpostavili kako je krenuo krivim putem, poput svojih mladih kolega kojima je Hollywood jednostavno postao previše. Neki su pak zaključili kako je glumac počeo raditi u dobi od 4 godine i zaslužio kvalitetnu pauzu i odmor. Haley se tako na jedno vrijeme odlučio povući iz svijeta filma i udaljiti se od očiju javnosti.

Na naslovnicama se ponovno našao 2016. godine, no nažalost ne zbog nove filmske uloge, već zbog sudjelovanja u teškoj prometnoj nesreći. Naime, vozio je automobil u blizini svog doma kada se zaletio u zid od cigle i okrenuo vozilo. U nesreći je slomio rebro, zaradio frakturu ramena te zaradio mnoge posjekotine i modrice. Istraga je pokazala kako je Haley u trenutku nesreće bio pod utjecajem alkohola i našao se u problemu sa zakonom.

Nije imao drugog izbora nego priznati krivnju, nakon čega je bio osuđen na uvjetnu kaznu u trajanju od 3 godine, 60 sati odvikavanja od ovisnosti o alkoholu, edukacijski program, novčanu kaznu od 1500 dolara i odlazak na minimalno 26 anonimnih sastanaka liječnih alkoholičara u periodu od pola godine. Time su se zapravo obistinila nagađanja obožavatelja koji su zaključili kako je njihov omiljeni glumac odabrao loš životni put.

"U ovu sam situaciju sam sebe doveo. Bila je to dobra lekcija", izjavio je nakon nesreće.

Nakon nesreće pozivi na audicije prestali su mu dolaziti, naročito nakon što je otkriveno kako ima problema i s ovisnošću o drogama i opijatima, tako da je snimanje novih blockbustera izostalo.

Zadnje što je snimio bila je uloga u filmu "Wake the Dead" 2011. godine, koji do danas nije doživio premijeru, te sporedna uloga u filmu "Krajnje izopačen, nepojmljivo zao i opak" ove godine.