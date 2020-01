Justina Timberlake i Kobea Bryanta povezivalo je veliko i dugogodišnje prijateljstvo.

Pjevač Justin Timberlake i tragično preminuli košarkaš Kobe Bryant bili su otprilike istih godina kada su njihove karijere tek započele i kada ih je javnost počela primjećivati.

Danas se 38-godišnji Justin slomljenog srca i duha oprašta s Kobeom, svojim dragim prijateljem čije utakmice nije volio propuštati. U dirljivoj objavi na Instagramu osvrnuo se na zajedničke trenutke koji su obilježili njihovo prijateljstvo.

"Bili smo tek tinejdžeri kada smo se upoznali i povezivalo nas je mnogo toga. Bojao sam se što možeš učiniti s košarkom i znao sam da je tvoj talent nadišao tvoj fizički dar i proširio se na tvoj mentalitet.

Justin je podijelio i nekoliko njihovih zajedničkih fotografija na kojima se rukuju i na kojima ga bodri na terenu.

"Kroz uspone i padove, prvenstva i ozljede, tvoja odlučnost da budeš bolji od konkurencije bila je nepokolebljiva. No svaki put kada smo razgovarali, nešto se počelo mijenjati. Tvoja strpljivost i blaženstvo su rasli", piše Justin.

S godinama obojica su zasnovala svoje obitelji i počela se šaliti na račun starenja.

"Obojica smo cijenila dobro zafrkavanje. Šalili smo se na račun 'Vino kluba'. Dao si sam sebi nadimak Vino jer si smatrao da stariš poput dobrog vina. Nikada me nisi prestao inspirirati. Povjerenje koje si mi pružio bilo je ogromno, utjecalo je na mene jer sam ti se toliko divio. I to ne mislim kao jednom od najboljih sportaša svih vremena. Mislim kao osobi. Ljude ponekad zbuni volja za pobjedom i zamijeni se nedostatkom suosjećanja. Ali to nisi bio ti. Imao si obje te kvalitete", napisao je Justin.

Prisjetio se i njihova posljednjeg razgovora.

"Posljednji razgovor koji smo imali bio je o očinstvu i što nam to znači. Bilo je to iznad svega što smo mogli na učiniti na svijetu, naše pravo nasljeđe. Tko su naša djeca i kako će postati predivni ljudi. Sada mi, ne mogu pronaći prave riječi, ta očinska poveznica slama srce i čini me očajnim", napisao je potreseni Justin.

Emotivni status završio je porukom ljubavi za članove njegove obitelji i samom Kobeu.

"Kobe... Toliko nas uspio si spojiti. Mamba mentalitet trajat će zauvijek. Znam da će mi kao izvor služiti svakog dana. Tvoje je nasljeđe s nama. Naša je odgovornost da ga proslijedimo dalje. Nadam se da ću te učiniti ponosnim Vino. Šampionu, heroju, inspiracijo, oče, prijatelju. Nedostajat ćeš mi, brate. Mamba zauvijek", riječi su kojima se Justin oprostio od svog prijatelja Kobea jednom zauvijek.