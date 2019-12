Justin Timberlake snimljen je u šetnji i s vjenčanim prstenom na ruci.

Posramljeni pjevač Justin Timberlake prvi se put pojavio u javnosti nakon što se javno ispričao supruzi Jessici Biel zbog pretjerane bliskosti i razmjenjivanja nježnosti s kolegicom Alishom Wainwright u nedavno noćnom izlasku.

38-godišnji Justin se osim Jessici ispričao i ostalim članovima svoje obitelji zbog svog ponašanja i priznao pogrešku, no odlučno je zanijekao da se dogodilo išta više između njega i Alishe s kojom trenutno radi na snimanju filma "Palmer".

Za razliku od noći kada je uhvaćen s Alishom i kada nije nosio vjenčani prsten na ruci, Justin ga je ponovno vratio na lijevu ruku.

Fotografije pogledajte ovdje.

37-godišnja Jessica se o svemu zasad nije javno oglasila, no njoj blizak izvor tvrdi da ne vjeruje u to da bi je suprug ikad prevario.

"On ja šarmantan i otvoren čovjek. Očito je bio popio previše ali Jessica ne misli da ju je prevario. Ona je uz njega i izgladit će sve. Dobro je što se javno ispričao" izjavio je anonimni izvor za magazin People.

Drugi izvor pak tvrdi da se par ne uzbuđuje previše oko novonastale situacije i da ih zapravo nasmijava.

"Ali bilo je to definitivno neprikladno i nešto zbog čega bi se bilo koja žena osjećala drugačije. Popio je previše i zanio se. Njihov brak će preživjeti. Ona je jako dobra prema njemu i svjestan je koliko je sretan zbog toga. Tvrdi da to što se nije dogodilo nije uopće važno, da će sve zajedno prebroditi zajedno i to je kraj priče", izjavio je izvor.

Justin i Jessica u braku su od 2012. godine, a u trenutku kada je snimljen s Alishom na ruci nije nosio vjenčani prsten. Njih dvoje u filmu "Palmers" glume ljubavnike, a Jessica se o novonastaloj neugodnoj situaciji zasad nije javno oglasila.

Njihova je veza započela 2007. godine, nedugo nakon što je Justin prekinuo s Cameron Diaz, s kojom je izlazio tri godine. Par se zaručio u prosincu 2011. godine, vjenčao u listopadu 2012. godine, a 2015. godine rodio im se sin Silas.