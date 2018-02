Justin Timberlake napravio je pravi spektakl tijekom finala Super Bowla. Ovog puta incidenta nije bilo.

Nakon 14 godina Justin Timberlake vratio se na Super Bowl. U finalu najvećeg američkog sportskog natjecanja izveo je pravi spektakl. Iako su njegov nastup pratile brojne kontroverze Timberlake je ovog puta posao odradio besprijekorno. Nizao je svoje najveće hitove među kojima su izmeđuostalog bili "Filthy", "Rock Your Body", "SexyBack", "Mirrors", a tijekom nastupa počast je odao i Princeu.

Iako se pretpostavljalo da će dio programa biti i hologram Princea to se nije dogodilo. Tijekom Justinova izvođenja singla "I Would Die For You" njegov Princeov lik bio je projiciran na velikom platnu, a cijela izvedba izgledala je veličanstveno.

Pamte ga kao "malog od skandala" pogotovo nakon incidenta s Janet Jackson 2004. godine kada je pjevačici usred nastupa strgnuo dio odjeće i kamerama izložio njezine gole grudi. Stotinka sekunde bila je dovoljna da svijet vidi bradavicu slavne pjevačice. Janet se brzo pokrila, ali šteta je već bila učinjena.Bio je to veliki skandal (nazvan “Nipplegate”) koji se dugo razvlačio po medijima i nakon što se dvojac ispričao zbog, navodnog, nesretnog slučaja.

Justin se zbog incidenta našao se na stupu srama suočen s bespoštednim kritikama kojih na njegovu veliku sreću, nakon ovogodišnjeg nastupa, barem za sada - nema.