Justin Theroux masama je poznatiji kao bivši suprug Jennifer Aniston, a manje kao glumac i redatelj.

Radi se o 46-godišnjem Justinu Therouxu koji se početkom godine rastao od puno popularnije supruge Jennifer Aniston, i to nakon svega dvije godine braka. Pravi razlozi iznenadnog prekida nikada nisu službeno potvrđeni, a spominjale su se razne stvari: od Brada Pitta, brojnih Justinovih ljubavnica do činjenice kako glumica nije željela djecu.

Par se rastao nakon ukupno 7 godina ljubavi, a od tada glumca nismo toliko često viđali u medijima kao što je to bio slučaj dok je bio s holivudskom miljenicom. Tko zna, možda je upravo zato počeo detaljno pričati o svom privatnom životu kako bi javnost ponovno zainteresirao za svoj lik i djelo.

Tako je glumac nedavno otkrio kako je jednom prilikom uhvatio tadašnju djevojku s drugim muškarcem u krevetu.

"Otišao sam na fakultet, a ona je svaki dan plakala i govorila da joj jako falim. Zato sam se jednog dana samo pojavio kod nje doma, no uhvatio sam ju s drugim muškarcem u krevetu. Užasno sam se osjećao. To je trebalo biti romantično iskustvo, jer sam dugo putovao samo kako bih bio s njom", ispričao je na premijeri svog novog filma "Spy Who Dumped Me" u kojem glumi s Milom Kunis.

"Prekidi su užasni i kad prekidaš s nekim kome se sviđaš, a posebno kada prekidaš s nekim koga voliš. To je najgore", zaključio je Justin koji je Jennifer navodno slomio srce, iako glumica nikada nije javno komentirala napise kao što je to učinila nakon razvoda od Brada Pitta.

No u Hollywoodu se godinama šuška kako glumac ima dugu povijest iskorištavanja bogatijih i uspješnijih žena kako bi se dokopao slave i novca te kako je slomio više srca nego što su njemu to učinile žene. Zanimljivo...