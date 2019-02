Jennifer Aniston i Justin Theroux proveli su zajedno ukupno 7 godina, od kojih 2 u braku

Holivudski par prekid je potvrdio u veljači 2018. godine zajedničkom izjavom.

"Ova odluka bila je obostrana i donesena krajem 2017. godine. Mi smo najbolji prijatelji koji su se odlučili rastati kao par, no koji se vesele nastavku dragocjenog prijateljstva. Učinili bismo to privatno, no budući da industrija tračeva ne propušta priliku da nagađa i izmišlja, htjeli smo izravno isporučiti istinu", napisali su tada Jennifer Aniston i Justin Theroux.

Par je proveo zajedno ukupno 7 godina, od kojih 2 u braku, a o razlozima nagađa se i dan danas. Pričalo se kako je problem bila činjenica da Jennifer nije htjela djecu, da su joj išle na živce brojne Justinove prijateljice, ali i da se par nikako nije mogao dogovoriti gdje će živjeti.

Dio njezinih obožavatelja nije prihvatio manje popularnog glumca od samog početka, smatrajući kako ju Justin samo iskorištava radi slave i novca. Šuškalo se kako je to u prošlosti radio i s nekim manje poznatim damama od Jennifer sve dok nije došao do jackpota, odnosno jedne od glavnih holivudskih miljenica.

Kako god bilo, niti jedno od njih od razvoda nije reklo niti jednu ružnu riječ o onom drugom, dapače. "Dobre vijesti su da, biram riječi vrlo pažljivo sada, da je to bio jedan nježan i obziran prekid, bez ikakvih neprijateljskih osjećaja. Sve je bilo na prijateljskoj razini. Dosadno je to možda, ali znate, poštujemo jedno drugo dovoljno da si ne nanosimo bol. Bilo je srcedrapajuće i bolno u smislu da nam prijateljski odnos neće ostati isti. Ali i to se sada mijenja i oboje smo ponosni zbog toga", izjavio je Justin u jednom intervjuu prošle godine.

A glumac i redatelj nedavno je na Instagramu čestitao bivšoj supruzi 50. rođendan romantičnom porukom koaj je otopila srca i njegov mrzitelja. "Sretan rođendan ovoj neustrašivoj ženi. Neustrašivo dobroj i dragoj. Neustrašivo zabavnoj… i neustrašivo duhovitoj. Volim te B", poručio joj je ispod crno-bijele fotografije na kojoj Jennifer pozira sama.

"Volim to što joj se oba bivša muža i dalje dive. To dovoljno govori o tome kakva je Jennifer", zaključio je jedan obožavatelj. Prvi suprug bio joj je holivudski zavodnik Brad Pitt koji je zatražio razvod nakon što se fatalno zaljubio u kolegicu Angelinu Jolie tijekom snimanja zajedničkog filma "Gospodin i gospođa Smith".