Holivudski glumac Justin Hartley progovorio je o 13-godišnjoj kćeri Isabelle, ali i novopečenoj supruzi Chrishell Stause. Glumački par možda uskoro sretnemo i negdje na našoj obali.

"This Is Us" trenutačno je jedna od najgledanijih američkih serija, čijem pozivu da glumi samoga sebe, čak ni slavni Sly Stallone nije mogao reći ne. Razlog tomu možda se krije u emotivnim likovima, njihovim odnosima i problemima s kojima se prosječan gledatelj lako može poistovjetiti. Ulogu u seriji ostvario je i Justin Hartley koji priznaje da mu je ovo posao iz snova. "Snimamo u Los Angelesu tako da svaki dan vraćam doma svojoj obitelji. Radim s nevjerojatnim ljudima, oni su moja nova, glumačka obitelj", govori Hartley ekskluzivno za IN magazin.

Justin u seriji glumi Kevina, nezadovoljnog i pomalo frustriranog glumca. Ekipa je već, uz srca gledatelja, osvojila i Zlatne globuse, Emmyje i nedavno SAG nagradu za najbolju glumačku postavu. A osim nagrada serija je osvojila i naklonost Justinove kćeri 13-godišnje kćeri Isabelle. "Ona obožava seriju. Sad sam cool otac, želi se družiti sa mnom, želi me blizu i to je odlično. Ne moram parkirati daleko kad dolazim po nju u školu", kroz smijeh govori glumac i dodaje da je sa svojom kćeri oduvijek bio najbolji prijatelj.

Dosad je već glumio u nekoliko popularnih holivudskih serija te filmova, a nedavno se i po drugi put oženio s kolegicom Chrishell Stause kojom je potpuno opčinjen. "Predivna je i iznutra i izvana. Moja kći i ona nabolje su prijateljice. Učinila mi je život mnogo ljepšim", govori Hartley.

Priznaje da je vrlo romantičan pa svoju suprugu nerijetko sprema slatka iznenađenja. A jedno od tih možda uskoro bude i put u lijepu našu s obzirom na to da Justin obožava putovanja. "Ne znam nažalost ništa o Hrvatskoj, no rado ću doći pozoveš li me. Kad idemo? Spreman sam", sa smiješkom odgovara Harley.

