Justin Bieber i Selena Gomez navodno su ponovno stupili u kontakt, a slavni pjevač svojoj se bivšoj žali na suprugu Hailey.

Pjevač Justin Bieber navodno je u problemima sa suprugom Hailey Bieber te se o tome požalio ni manje ni više nego svojoj bivšoj, Seleni Gomez.

Mirror piše kako se slavni pjevač javio Seleni jer su nekad bili bliski te mu nedostaje razgovor s njom. Dopisivali su se posljednjih nekoliko dana, a Bieber se Seleni požalio da mu je supruga previše opsjednuta religijom. I sam je religiozan, no smatra kako u tome ne pretjeruje, za razliku od Hailey.

"Selena se drži dalje od Justina, no nedavno su ponovno počeli razgovarati. On voli Hailey, ali ponekad se žali na njezino ponašanje te Selena misli da je to zaista tužno", tvrde izvori bliski Bieberu.

Pop-zvijezde su imale turbulentnu romansu koja je plijenila pažnju javnosti, a godinama su prekidali i mirili se. Vezu su započeli 2011. godine, a sve do 2018. su bili skupa dok se definitivno nisu razišli. Bieber je već dvije godine u braku s Hailey.