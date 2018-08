Kanadski pjevač ne odvaja se od svoje zaručnice, ali ni konzervativne kršćanske knjige s bračnim savjetima.

Mladi Kanađanin posljednjih je mjeseci u medijima isključivo zbog privatnog života.

Riječ je o pjevaču Justinu Bieberu, za kojeg se mnogi boje kako će završiti kao Britney Spears 2006. godine kada je dobila živčani slom pred očima znatiželjne javnosti.

Tako se već dugo nije pisalo baš ništa vezano uz njegovu karijeru, već se svi medijski članci baziraju na njegov privatni život, u kojem su trenutno važne dvije stvari: vjera i njegova zaručnica, manekenka Hailey Baldwin, od koje se ne odvaja posljednjih tjedana.

Iako se još prije nekoliko mjeseci vratio prvoj ljubavi Seleni Gomez, Bieber je sve iznenadio kada se pomirio s Hailey, s kojom je imao kratku avanturu 2016. godine te ju ubrzo i zaprosio na romantičnom putovanju. Zaručnici su nedavno viđeni i na Manhattanu u vožnji biciklima, gdje su u jednom trenu stali, sjeli te oboje počeli roniti suze, a znatiželjni paparazzi sve su brže-bolje snimili. Nije trebalo dugo da počnu kružiti glasine kako su počele nevolje u raju, no u vezi svega sada se očitovao 24-godišnji pjevač te još jednom zabrinuo obožavatelje.

Čavrljajući s novinarima ispred stana svoje zaručnice u New Yorku, Justin je uz sebe imao kontroverznu kršćansku knjigu za samopomoć koja se smatra svojevrsnim vodičem za ljubavne veze. U njoj, među ostalim, stoji kako bi se budući supružnici trebali suzdržavati od seksa prije braka, žene pokoravati svojim muževima, a brak je prema njoj pravi samo ako je monogaman i heteroseksualan. Naravno, knjiga ističe i koliko je važno da oba supružnika imaju blisku povezanost s Bogom.

"Imamo dobrih i loših dana. Ova je knjiga razlog zbog kojeg smo Hailey i ja bili uzrujani onaj dan. Nije stvarno ako nemate loših dana", zaključio je Justin. Spomenutu knjigu napisala je supruga konzervativnog pastora Timothyja Kellera koji je čini se Justinov novi duhovni vođa. Knjiga ima ocjenu 4,8 na slavnom Amazonu, a vjernicima pomaže kako da imaju skladan brak u vrijeme "moderne kulture koja ga više ne shvaća ozbiljno i shvaća potpuno pogrešno".

Promovira li Justin knjigu svog duhovnog mentora ili doista misli živjeti po njoj, nitko ne zna sa sigurnošću, no činjenica je kako i on i zaručnica redovito odlaze u crkvu. Šuška se i kako bi vjenčanje trebalo biti uskoro, no nikakvi detalji nisu poznati.