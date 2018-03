Iako se činilo da je u vezi mladog para ovog puta sve u redu, ni ovoga puta njihova ljubav nije izdržala.

Selena Gomez i Justin Bieber u turbulentnoj su vezi još od 2010. godine, a zajedno su se u javnosti prvi put pojavili 2011.

Prekinuli su godinu kasnije, da bi se opet mirili i svađali sve do 2014. godine. Oboje su započinjali i veze s drugima, no ni to im nije uspijevalo, pa su opet odlučili pokušati prošle godine u listopadu.

Ovoga puta činilo se kao da je sve idelano, pomoć su potražili i u crkvi, ali ni od toga nisu imali koristi. Naime, opet su se razišli jedno od drugog, navodno jer njihovu vezu nije odobravala Selenina majka, a paparazzi su Justina snimili u društvu oca i kako sklopljenim rukama skriva lice. Bio je u poprilično lošem stanju, no već je poznato da je slava na njega itekako utjecala zadnjih godina.

Što je točno kumovalo ponovnom kraju njihove ljubavi, znaju samo oni sami.