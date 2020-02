Justin Bieber je otkrio kako je novi album posvetio supruzi Hailey, a pogotovo pjesmu "Take It Out On Me" (Iskali se na meni). Pjevač je ranije rekao kako se supruga i on ponekad seksaju cijeli dan.

Justin Bieber (25) predstavio je novi album "Changes", a pritom je otkrio pikanterije iz braka s modelom Hailey (23). Pjevač je ispričao kako je pjesma "Take It Out On Me" (Iskali se na meni) poruka njegovoj supruzi i objasnio kako joj uvijek govori da frustracije prema njemu izrazi u krevetu.

“Svi smo ponekad frustrirani i uznemireni. Rekao sam svojoj ženi da kad se bilo što događa i kako god se osjeća, može to sve iskaliti na meni u krevetu, ako znate što mislim", ispričao je Justin. Par se legalno vjenčao 2018., a svadbenu ceremoniju imao je u rujnu 2019. Pjevač je ranije rekao kako se supruga i on ponekad seksaju cijeli dan.

"Kada sam sa svojom suprugom, volimo... možete pogoditi što radimo cijeli dan. Postane stvarno ludo. To je ono što svi mi radimo", ispričao je Justin. Bieber je istaknuo kako je cijeli album posvetio Hailey.

"Jedna je stvar kad te netko privlači fizički, ali sada znam kako je to kada te privlači cijela osoba, ono što ona jest. To je ono što sam pronašao u Hailey", ispričao je pjevač. Justin često ističe kako je pronašao mir s Hailey, ali i da je ponovno našao vjeru. Supružnici redovito idu skupa u crkvu.