Justin Bieber i Hailey Baldwin do nedavno se nisu upuštali u seksualne odnose.

Nakon samo 12 tjedana veze nekadašnja tinejdžerska pjevačka zvijezda Justin Bieber i manekenka Hailey Baldwin odlučili su izmijeniti bračne zavjete prošle jeseni u New Yorku. Od tada privlače pažnju javnosti svojim pojavljivanjem u javnosti i zajedničkim životom, o kojemu su ovih dana otkrili zanimljive detalje.

Naime, 22-godišnja Hailey i 24-godišnji Justin ispričali su u intervjuu za američko izdanje Voguea kako su apstinirali od seksualnih odnosa sve dok nisu postali suprug i supruga. Tvrde kako je celibat bio jedna od najboljih odluka koje su donijeli u životu, ali istovremeno priznaju i kako će brak uvijek biti težak i kako brak ne predstavlja čarobnu fantaziju.

Justin je u prvom intervjuu kojeg je dao u posljednje dvije godine, izjavio kako su ga vjerska uvjerenja dovela do odluke da ne bude intiman s Hailey, nakon što je svojvremeno tvrdio da ima problema sa seksom. Naime, 2013. godine viđen je kako napušta jedan brazilski bordel, ogrnut samo u bijelu plahtu.

No čini se kako su ta vremena daleko iza njega jer je u celibatu proveo gotovo više od godinu dana. Prema njegovim tvrdnjama, to bi značilo da se u seksualne odnose nije upuštao ni s bivšom djevojkom Selenom Gomez s kojom je prekinuo prošlog proljeća.

"Bog ne traži od nas da se ne seksamo zbog njega i njegove želje da vlada i upravlja nama. Mislim da nas time želi zaštiti od boli i patnje. Mislim da seks može uzrokovati mnogo boli i patnje. Ponekad se ljudi seksaju jer se ne osjećaju dovoljno dobro i vrijedno. Imaju manjak samopouzdanja. Žene to rade, kao i muškarci. Želim se posvetiti Bogu na taj način jer osjećam da je to dobro stanje moje duše. I vjerujem kako me Bog blagoslovio poslavši mi Hailey kao rezultat toga. Postoje povlastice. Bivamo nagrađeni za dobro ponašanje", objasnio je Justin.

Ipak, priznaje kako je želja za seksom bila djelomičan razlog da se brzo ožene. Ali samo djelomičan.

"Kada sam je vidio prošlog lipnja, zaboravio samo koliko sam je volio i koliko mi je nedostajala ona i pozitivan utjecaj koji ostavlja na moj život. Pomislio sam, ovo je ono što sam tražio cijelo vrijeme", otkrio je.

Justin je svjestan kako bi njegovo stajalište o vjeri moglo zbunjivati neke ljude.

"Ne bih rekao sam za sebe da sam religiozan, no to zbunjuje ljude jer me vide kako odlazim u crkvu. Ja vjerujem u priču o Isusu, to je pojednostavljenje onoga u što vjerujem. Ali ne vjerujem u vjerski elitizam i pretencioznost. Osjetljiv sam kada su religije u pitanju jer su naudile velikom broju ljudi. Ne želim da me se doživljava kao nekoga tko se zalaže za nepravdu koju su religiju uzrokovale ili uzrokuju", objasnio je pjevač.

Justin i Hailey upoznali su se još 2009. godine, no u središtu javnosti našli su se 2006. kada je otkrivena njihova romansa. Tada su se slučajno sreli na jednoj konferenciji u Miamiju, koju je je organizirao pastor Rich Wilkerson, poznat i kao pastor koji je oženio Kim Kardashian i Kanyea Westa.

Bilo je to samo šest mjeseci nakon što je prekinuo sa Selenom Gomez s kojom je bio u vezi od 2010. godine.

Hailey je izjavila kako su proživljavali pravu dramu radi bivših veza no Justin joj je rekao kako njih dvoje nikad neće biti samo prijatelji i da će postati pravi par. Osim toga nije mislila da će postati "nešto više" zbog razlike u godinama.

"S vremenom mi je postao najbolji prijatelj. Družila sam se s njim i njegovim prijateljem, ali ništa se romantično među nama nije dešavalo", priznala je Hailey.

I tako je bilo sve do prije tri godine, kada su počeli ljubavnu vezu koja je isprva bila loša za oboje i puna prevara. Hailey je priznala kako je Justin u to vrijeme prolazio kroz loše razdoblje u privatnom i poslovnom životu, a to je utjecalo i na nju.

"Dogodile su se loše stvari o kojima još uvijek pričamo i prolazimo kroz njihove posljedice. Bilo je vrlo dramatično- Bilo je trenutaka kada bih ja ušla u sobu, a on bi automatski izašao", opisala je Hailey.

"Bilo mi je teško vjerovati ljudi, borio sam se s mišlju da me ljudi iskorištavaju i da uopće nemam nikoga. Jedna od bitnih stvari je bila i vjera u samoga sebe. Ja sam taj koji je emocionalno nestabilan. Nastojim pronaći vlastiti mir. Mislim da mi je previše stao i želim da sve bude dobro te da se sviđam ljudima. Hailey je realna i ima razvijenu osobnost, a to je ono što ja trebam", dodao je Justin.

Justin i Hailey trenutno planiraju svadbeno slavlje za članove obitelji i prijatelje, a datum kada će ono biti održano još uvijek nije poznat.