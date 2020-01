Dino Rogić prisjetio se snimanja jedne vrlo škakljive scene iz serije "Na granici" koja je rušila sve rekorde gledanosti.

Glumački posao ponekad zahtjeva snimanje i onih škakljivih scena.

No što ako ti stojiš na setu, a takvu scenu snimaju tvoji televizijski roditelji? Upravo se to dogodilo simpatičnom glumcu Dini Rogići, omiljenom Juri iz serije "Na granici", koji je u Nova Buzz-u iskreno otkrio kako je to izgledalo.

"Već sada mi je strašno", ispalio je Dino i prije nego ga je naša ekipa podsjetila kako je točno izgledala ta scena, a onda se raspričao kakva je atmosfera u tom trenutku vladala na setu.

Također, Dino je dao odgovor i na pitanje misli li da je takav događaj u stvarnom životu trauma ili ne.

