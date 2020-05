Jure Brkljača i prijatelji su izvukli jednog od mladića i zaronili ponovno, ali je bilo preduboko za njih.

Pjevač Jure Brkljača (25) sa svojim prijateljima je u ponedjeljak sudjelovao u spašavanju mladića koji su sletjeli u more u Zadru na Liburnskoj obali, piše Zadar News.

Glazbenik je otišao s mjesta nesreće kada je preživjeli mladić bio na sigurnom na površini, a ubrzo su došli policija i hitna pomoć, pa nitko nije znao za njegov hrabri čin.

Zadar News je došao do informacije o Jurinom postupku i kontaktirali su ga. "Prijatelji i ja smo prolazili preko Muraja otprilike oko 11 sati i 20 minuta i igrom slučaja smo s dosta dobre pozicije vidjeli nesreću. Automobil je skrenuo s ceste, mislim da mu je pukla guma, ali je skrenuo i udario u stup ili brod ne znam, ali negdje je još udario i pao u more. Mi smo odmah dotrčali i kad smo se približili obali vidjeli smo dečka koji je pokušavao izaći. Moj prijatelj Lovre Bubalo i jedan stariji čovjek, ne mogu se sjetiti točno o kome se radilo od šoka, pokušali su ga izvući. Malo sam im i ja pomogao da ga izvučemo", ispričao je Brkljača.

"Tako je, mi smo izvukli tog mladića. On je po izlasku iz mora rekao da je još troje ljudi u autu. Dok su moji prijatelji pazili dečka kojega smo izvukli, Lovre i ja smo skočili u more da vidimo što možemo napraviti, iako je već od gore izgledalo da je teško išta napraviti. Skočili smo opet u more i pokušali bar malo zaroniti, ali bilo je preduboko za nas. Bilo je mutno more, bio je mulj, noć je bila i nije se ništa vidjelo. Bilo je i nafte u moru, nismo više znali što napraviti, bilo nas je strah. Tada je došla policija, mi smo se obukli 'na mokro' i otišli doma. Osobno sam otišao doma jer nisam htio davati izjave u vezi slučaja, vidio sam da su došli policajci, kasnije su došli ronioci i masa drugih ljudi, ja sam bio u boksericama jer smo skinuli robu dok smo skakali u more", dodao je Jure.

Istaknuo je kako je učinio jedino što je mogao. "Napravio sam što sam mogao, nisam nažalost mogao više. Užasno se osjećam radi toga, ali znam da sam napravio ono što je bilo u mojoj moći", ispričao je. Ostatak njegovog razgovora sa novinarem Zadar Newsa možete preslušati ovdje.