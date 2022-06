Jure Brkljača ponosno predstavlja svoju novu, autorsku pjesmu "Postoji san".

Iako je ostvario najveći san izdavši album prvijenac "Ostani tajna moga života", čini se da postoji još snova o kojima sanja Jure Brkljača. Ovaj izuzetno nadareni glazbenik to nam otkriva na svoj jedinstven način, glazbom u novom autorskom singlu "Postoji san".

Jure ipak nije previše otkrivao jer, kako i sam voli reći, ostavlja da to kaže pjesma. Ono što je sigurno je kako njegov potpis stoji ispod glazbe i teksta novog uratka, na kojem je dugo i marljivo radio zajedno sa Mihaelom Blumom zaslužnim za produkciju, dok aranžman potpisuju zajedno.

"Veseli me objaviti novi spot i pjesmu “Postoji san” koji nosi vibracije ljeta. Ovu pjesmu radim već neko duže vrijeme zajedno s producentom Mihaelom Blumom i veselim se da je čuju svi koji me prate već neko vrijeme. Pjesma je inspirirana jednom ljubavi iz mladosti koja se uvijek vrati i o snu koji me stalno prati kroz život i od kojeg ne mogu odustati", ispričao je Jure.

Za novi singl "Postoji san", snimljen je i video spot u kojem glavnu ulogu uz Juru nosi i prelijepa glumica Lu Petrač. Ideju zvuka i slike spojene u toploj ljetnoj vibraciji, zabilježili su kamerom i uobličili u lijepu glazbenu priču Toni Filipović, Marino Brkljača te Hrvoje Banić

