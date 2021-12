Julia Roberts je s obitelji Božić provela na plaži u Sydneyu, a nije marila za fotografe koji su ih slijedili u stopu.

Holivudska glumica Julia Roberts posljednjih nekoliko mjeseci u Australiji snima novi film "Ticket to paradise" s Georgeom Clooneyjem, a za Božić joj se na drugom kraju svijeta pridružio i ostatak obitelji.

Julia je sa suprugom Dannyjem Moderom i njihovo troje djece Božić provela na plaži u Sydneyu, gdje je plijenila pažnju žarko ružićastim jednodjelnim badićem. Svi su komentirali njezinu besprijekornu figuru, ali i isklesani torzo njezina supruga, a brojni obožavatelji složili su se da su zaista zgodan i skladan par. Ležerno su uživali te se nisu skrivali od fotografa, a sudeći po raspoloženju, ljetni Božić ništa im nije pokvarilo.

Glumica i producent u braku su od 2002., a nedavno su proslavili 19. godišnjicu braka.

Posljednjih nekoliko mjeseci počele su kružiti glasine o tome da je par pred razvodom, no Julia i Daniel su medijima ispričali kako su to samo tračevi na koje ne obraćaju pažnju. Ipak, o svemu su razgovarali sa svojom djecom jer ne žele da oni steknu krivi dojam, a već su odavno djeci objasnili da postoji mogućnost kako će se slična šuškanja ponavljati, s obzirom na to da su oboje slavne osobe.

Par zajedno ima troje djece, Hazel, Phinnaeusa Finna Waltera i Henryja Daniela, koji se rijetko pojavljuju u javnosti.

