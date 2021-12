Julia Roberts i Tim Bevan uživali su u šetnji plažom u pauzi snimanja novog filma, a nisu se obazirali dok su svi fotografirali njihov prisni zagrljaj.

Glumica Julia Roberts ovih dana u Australiji snima novi film "Ticket to paradise" s Georgeom Clooneyjem, a fotografi su je uhvatili u pauzi od snimanja u ležernom izdanju dok je šetala plažom. 54-godišnja ljepotica sakrila se ispod šešira i naočala za sunce, no čim je pokazala prepoznatljivi osmijeh od uha do uha svima je bilo jasno da je to ona.

U kratkim hlačicama je pokazala svoju besprijekornu liniju, a nikome nije promaknuo ni trenutak kada je zagrlila svog velikog prijatelja, producenta Tima Bevana (63).

Upravo Bevan je jedan od producenata romantične komedije koja će svjetlo dana ugledati sljedeće godine. Glumica i producent postali su još bliži na snimanju novoga filma, a sudeći prema fotografijama, uživaju u društvu jedno drugoga. Tim je plažom također prošetao u ležernom izdanju, a nasmiješeni prijatelji nisu se obazirali na pažnju koju su im davali fotografi.

U filmu "Ticket to paradise" Roberts i Clooney glume rastavljeni par koji odlazi na Bali kako bi spriječio svoju kći da se uda. Glumačke zvijezde u Australiji će biti još dva mjeseca, a ovo je još samo jedan u nizu filmova u kojem zajedno glume. Još ranije pojavili su se u "Oceanovih 11", "Oceanovih 12" i u filmu "Money Monster".

Julia Roberts inače je u braku s Danielom Moderom od 2002. godine. Nedavno su proslavili 19. godišnju braka te je također obilježili i na društvenim mrežama, gdje su objavili zajedničke fotografije.

Posljednjih nekoliko mjeseci počele su kružiti glasine o tome da je par pred razvodom, no Julia i Daniel su medijima ispričali kako su to samo tračevi na koje ne obraćaju pažnju. Ipak, o svemu su razgovarali sa svojom djecom jer ne žele da oni steknu krivi dojam, a već su odavno djeci objasnili da postoji mogućnost kako će se slična šuškanja ponavljati, s obzirom na to da su oboje slavne osobe.

Par zajedno ima troje djece, Hazel, Phinnaeusa Finna Waltera i Henryja Daniela, koji se rijetko pojavljuju u javnosti.

