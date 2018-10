Tito i njegova Jovanka upoznali su se davne 1944. godine, a vjenčali 8 godina kasnije.

Za vrijeme vladavine Josipa Broza Tita bilo je strogo zabranjeno pisati ili govoriti o njegovom ljubavnom životu.

No on je bio poprilično buran, jer Tito je obožavao žene. Službeno je imao četiri braka, a često se može pročitati kako je svaki bio nesretan na svoj način, jer on nije uspijevao uskladiti ambicije s obavezama koje mu je nalagao obiteljski život.

Njegova posljednja supruga bila je ujedno i najpoznatija, a radi se o 32 godine mlađoj Jovanki Budisavljević s kojom se vjenčao 1952. godine. Nitko ne može sa sigurnošću tvrditi kako je prva dama bivše države osvojila predsjednika, no zna se da je atraktivna Ličanka već od 17. godine bila politički aktivna.

Zna se i da se par prvi put susreo 1944. godine tijekom njemačkog desanta na Drvar, a 8 godina kasnije postali su supružnici u Iloku. U međuvremenu, Jovanka je počela raditi u Titovom kabinetu na preporuku nekolicine Titovih suradnika koji su ju opisali kao vrijednu i hrabru. Ličanka s dva odlikovanja za hrabrost, iza sebe je tako uvjerljivo ostavila nekolicinu žena koje su također željele raditi u kabinetu.

Jovanka i Josip Broz Tito (Foto: AFP)

Ipak, prije Jovanke postojala je žena imena Davorjanka Paunović, ratnog imena Zdenka, koja je navodno bila Titova najveća ljubav te jedina za koju je rekao da "ne može bez nje".

I ona je bila čak 20 godina mlađa, a umrla je 1946. godine od tuberkuloze pred kraj rata. Bez ikakve ceremonije, Tito ju je pokopao u dvorištu Belog dvora u Beogradu, duboko u šumi, u koji se on uselio kada je rat završio. Njezina smrt jako ga je pogodila, no ne i njegove suradnike među kojima je Zdenka bila na lošem glasu, jer je voljela šefovati te davati zajedljive komentare. No, Tito nikada nije dao na nju.

Postoje i oni koji tvrde da je Zdenka bila samo Titova najstrastvenija veza, jer je bio na glasu kao veliki zavodnik za kojeg se niti ne zna koliko mu je žena prošlo kroz krevet. Kako god bilo, Jovanka je nakon udaje krenula u Rim u kojem je učila damski se ponašati. Malo po malo, postala je svjetska dama i nosila dizajnerske komade te one koje joj je šivala i slavna Žuži Jelinek. Izgledom i ponašanjem zainteresirala je svijet, no niti nju nisu voljeli svi suprugovi suradnici, jer je uvijek htjela više moći.

Također, dugo se pričalo kako je bila teška za suživot te kako je voljela spletkariti, a znala je za suprugove usputne afere sa ženama među kojima su navodno bile i svjetski poznate filmske dive poput Sophije Loren, Elizabeth Taylor i Gine Lollobrigide koje su bile gošće njegove rezidencije na Brijunima.

Posljednji put Tito i Jovanka zajedno su viđeni 1977. godine. Nedugo prije toga dogodio se incident s njegovom 60 godina mlađom maserkom Darijanom Grbić koju je Jovanka fizički napala, no između njih je stao upravo Tito te navodno ošamario suprugu. Zanimljivo, Darijana i njezina sestra Radojka počele su nakon toga pratiti Tita na službenim putovanjima, dok je Jovanka to prestala raditi. I u posljednjim mjesecima njegovog života, maserka je bila u neposrednoj blizini.

Jovanka Broz (Foto: AFP)

Spomenute se godine Jovanka posljednji put pojavila u javnosti kao prva dama, a zatim je potpuno izolirana od supruga stavljena u kućni pritvor pod pritiskom suprugovih suradnika koji su u njoj vidjeli veliki prijetnju te špijuna i izdajicu. Ipak, Jovanka se pojavila na njegovom sprovodu 1980. godine, a dopuštenje može zahvaliti Indiri Gandhi koja je rekla kako se neće pojaviti na sahrani, ako na njoj ne bude prisustvovala i Titova udovica. "Bog mi je dao divan život pored Tita, ali koliko godina mi je bilo lijepo, vremenski sam još duže bila progonjena, mučena i zlostavljana", rekla je 30 godina kasnije Jovanka koja je ostala bez većine osobnih stvari, ali i bez suprugove mirovine.

Iz doma je doslovno istjerana usred noći, a ubrzo je postala zaboravljena od svih. Uz nju su ostali tek neki rođaci i nekoliko prijateljica. Jovanka je umrla 20. listopada 2013. godine u Beogradu, a u bolnicu je zaprimljena u katastrofalnom stanju - dehidrirana, sa srčanim problemima i sepsom, lošom krvnom slikom te ranama na leđima od ležanja. Za ranu na grudima ustanovilo se da je posljedica raka kože, a počela je i gubiti vid i sluh. Unatoč tome, godinama se odbijala liječiti.

Pokopana je u Kući cvijeća uz najviše vojne počasti te u blizini supruga od kojeg se, unatoč svemu, nikada nije razvela.