Jovana Joksimović zgrozila je mnoge zbog lekcije o majčinstvu koju je održala Jeleni Rozgi. Snimke spornog gostovanja ubrzo su obrisane s interneta.

Jelena Rozga nedavno je gostovala u jutarnjem programu na jednoj srpskoj televiziji. U studiju su Rozgu ugostili Jovana Joksimović, supruga Željka Joksimovića, i voditelj Srđan Predovjević. Zgodna Jovana privukla je pozornost svojom odjevnom kombinacijom koja je za mnoge bila neprimjerena, ali i onime što je rekla našoj pjevačici.

Supruga slavnog pjevača održala je Jeleni lekciju o rađanju djece i time mnoge razbjesnila. "Moraš naći nekoga... Mislim, nije ni to zabavljanje tako jednostavno. Ako ti se ne dogodi ljubav do nekih godina, onda moraš biti malo pragmatična. Naći nekoga... Kažeš: 'Ok, ja sam to i to godište... Ajde da nađem nekoga da imam s njim dijete'", rekla je ozbiljno Jovana. U raspravu se tad uključio i Srđan koji je dodao kako je upravo Jovana primjer da se sve može "stići i postići". Neugodnu situaciju pokušala je riješiti Rozga izjavom da joj je rano za takve teme, no Jovana je bila uporna.

"Znaš koliko je prošlo... Sigurno jedno dvije, tri godine otkad si bila kod nas u programu i rekla da bi voljela da imaš jednu malu curicu...", izjavila je voditeljica na što se Rozga ponovno opravdala govoreći da to govori već godinamama, ali nikako da se dogodi.

Svojim pristupom Jovana je razljutila mnoge koji svoj bijes nisu krili na društvenim mrežama. "Jovana je Rozgi rekla (8:15): imaš 40 g., moraš naći nekoga i postati majkom. Također joj je napomenula da treba prestati pjevati o samostalnosti", glasi jedan od komentara koji je osvanuo uz isječak iz emisije koji je, kao i sve druge snimke, naposljetku uklonjen s internet.