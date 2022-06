Pogledajte kako su se atraktivna Antonija Mišura Sandrić i Joško Čagalj Jole snašli u shakespeareovskim ulogama.

Nova pjesma Joška Čaglja Jole pod nazivom "Shakespeare“, prava je ljetna poslastica u kojoj će se pronaći mnogi parovi.



Zavođenje, vruće pa hladno, on trči za njom pa onda ona malo za njim – poznata situacija, zar ne? Koliko god su ponekad ovakve situacije mukotrpne, to su ipak one slatke brige u kojima se na kraju uživa. Upravo je jedan takav odnos opisan u novoj pjesmi Joška Čaglja Jole, čije stihove i glazbu potpisuje Ivan Huljić, dok je za aranžman zaslužan Leo Škaro.





Ono što ovaj spot čini izuzetno ugodnim oku je prekrasna košarkašica, čija je ljepota već nadaleko poznata. Ona i Jole, našli su se u glavnim ulogama, a gradske lokacije bile su savršene kulise, jer su upravo svojom jednostavnošću prikazale kako to svakodnevno izgleda kada dvoje ljudi trče jedno za drugim. Ono što je dalo poseban dojam spotu su magične naočale kroz koje glavni glumci svijet vide drugačijim. Bez njih, grad je siv, a s njima obojan i prepun života. Režiju spota potpisuje Dario Radusin."Jako sam sretan što su ovaj spot i pjesma ugledali svjetlo dana. Vjerujem da je svatko barem jednom u životu osjetio ono što smo Antonija i ja nastojali prenijeti svojim ulogama, a u tome i postoji ta neka posebna čar. Osvajati nekoga za koga nam je oko zapelo je poseban gušt i to su trenuci u kojima se uživa i pokazuje ono najbolje od sebe. Nadam se da će publika uživati u pjesmi i da će ovo ljeto odzvanjati na tulumima i druženjima“, dodao je Jole.

