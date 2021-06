Josipa Perišić podijelila je fotografije svog muža Ivana Perišića s utakmice protiv Škotske.

Ivan Perišić (32) zabio je treći gol na utakmici protiv Škotske u utorak i učvrstio pobjedu hrvatske reprezentacije, a njegova supruga Josipa (32) mu je čestitala na tome na Instagram storyjima.

Podijelila je muževu fotografiju s terena uz pjesmu "Everbody get up, it's time to slam now" i napisala: "Poklonite se kralju". Usto je objavila sliku Perišića i Modrića na kojoj slave uz pjesmu Prljavog kazališta "Lupi petama, reci sve za Hrvatsku".

Inače, Josipa i Ivan su skupa od srednjoškolskih dana, a neki kažu da su čak sjedili u istoj klupi. Njihova je ljubav, kako se čini, čvršća nego ikada, a par uživa u obiteljskom životu sa sinom Leonardom (8) i kćeri Manuelom (6).

Par je prošle godine imao u tajnosti crkveno vjenčanje na Šolti uoči osme godišnjice svog civilnog braka. Izmijenili su zavjete 17. srpnja, kako je pisala Gloria, u mjestu Grohote na Šolti, a prisustvovala je samo njihova najuža obitelj. Ceremoniju je predvodio don Vinko Beus u crkvi svetog Mihovila.

Josipa za vjenčanje nije kupovala novu vjenčanicu, nego je dala suziti haljinu Viviene Westwood koju je nosila na civilnoj svadbi 2012. Nakon crkvenog obreda Ivan i Josipa, koji su se zaljubili u srednjoj školi, imali su slavlje u hotelu Martinis Marchi Heritage u povijesnom dvorcu u Maslinici.