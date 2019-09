Posljednja rujanska subota bila je posvećena utrci Europa Donna Zagreb Pink Run.

Pod geslom ''Izađi na zrak i pobijedi (m)rak'', protekli vikend na zagrebačkom Bundeku održana je utrka Europa Donna Zagreb Pink Run. Drugo izdanje ove humanitarne manifestacije okupilo je nekoliko stotina trkača amatera i profesionalaca, kao i poznatih osoba iz javnog života, koje ni ružno vrijeme i kiša nisu spriječili da svojim dolaskom i sudjelovanjem u utrci daju svoj mali, ali značajni doprinos borbi protiv raka dojke, zloćudne bolesti od koje godišnje u Hrvatskoj oboli preko 2500 žena.

"Hvala svima koji su danas, unatoč lošem vremenu, došli podržati udrugu Europa Donna Hrvatska i borbu protiv raka dojke. Posebno hvala svim trkačicama i trkačima koji su istrčali današnju utrku kiši usprkos!" , izjavila je doc.dr.sc. Vesna Ramljak, predsjednica Europa Donna Hrvatska

Europa Donna Zagreb Pink Run ujedno je poslužila kao najava «ružičastog mjeseca» – listopada - svugdje u svijetu posvećen borbi protiv raka dojke, a održala se pod visokim pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar Kitarović i gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića, pa su tako na utrci bile prisutne izaslanica predsjednice, gđa. Iva Pašalić te izaslanica gradonačelnika, dr. Ivana Đerek.

Osim same utrke, posjetitelji su mogli uživati u raznolikom edukativno-gastronomsko-zabavnom programu namijenjen svim dobnim uzrastima; od maskota za najmlađe do zagrijavanja za utrku i mjerenje šećera za one nešto starije. Utrku su podržali i poznati Hrvati, poput Josipe Pavičić, grupe Pravila igre i Vlahe Arbulića.

Posljednja rujanska subota bila je ispunjena dobrim vibracijama, pozitivnim raspoloženjem, smijehom i nadom. Nadom u bolje sutra, nadom u pronalazak lijeka koji će izliječiti i zaustaviti ovu nažalost, prečestu bolest. Svakim danom malim smo koracima bliže cilju, a ova utrka svakako je doprinijela tome.