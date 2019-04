View this post on Instagram

Drage prijateljice iz mog “karcinomskog” kluba, znane i neznane, moje lavice, moje “fajterice”... Prošlu sam nedjelju, nakon nastupa u Plesu sa zvijezdama, do sitnih jutarnjih sati čitala vaše poruke podrške i ljubavi (a bilo ih je na tisuće). Ganule ste me, dirnule, naježile, zagrlile, okupale ljubavlju i zato sam vam neizmjerno zahvalna. Sa svojom sam knjigom “Šest milimetara” obišla cijelu Hrvatsku, održala više od 120 promocija, odaslala važnu poruku “Ako sam mogla ja, to znači da možeš i ti”. Upoznala sam mnoge od vas koje ste se borile za život, mijenjale mentalni sklop, učile opraštati i na kraju odlučile zavoljeti sebe te tako udahnuti smisao sveopćem besmislu u sebi i oko sebe koje nas preplavi kad se pojavi bolest. Ja sam vaša, vi ste moje. Čak i ako se nikad nismo srele, mi se znamo i osjećamo.U našem se pogledu nazire ona plemenita tišina u koju moraš ući da bi stigao do svog centra- do sebe. Molim Boga neka nam pričuva dovoljno dana da ostvarimo svoje ciljeve i da suosjećamo a istovremeno neka nam pomogne da proživimo svaki dan kao da nam je posljedni jer ćemo tako svaku minutu dodirnuti zagrljajem potpune prisutnosti.Ljubav se ne boji smrti jer ljubav je život, a smrt je glavni razlog za život. Ljubav je moje oružje za otvaranje ljudskih srca, daje mi smirenje u trenucima boli, štiti me od uboda onih koji još uvijek budni spavaju. Voljene moje, sutra Damir i ja plešemo za Vas. U publiku nam dolaze posebne gošće- deset divnih “fajterica” iz svih krajeva Hrvatske. Posvećujem vam svoj ples uz jedno duboko i veliko HVALA na podršci. Hvala što ste uz mene, što ste me “prepoznale”, sto ste me “čule”, hvala za ljubav. Volim Vas @plessazvijezdama @novatv_ @europadonnahrvatska @damir_horvatincic @vesnaramljak @marijana_perinic @ivanaplechinger @nismosame #ligaprotivraka #svezanju #zakladanorasitum #europadonnahrvatska