Josipa Pavičić Berardini prisjetila se teškog životnog razdoblja i maskra u Škabrnji koji se dogodio na današnji dan 1991. godine.

Spisateljica Josipa Pavičić Berardini na svom je profilu na Instagramu objavila fotografiju iz djetinjstva kojom je odlučila odati počast škabrnjskim i vukovarskim žrtvama Domovinskog rata i prisjetiti se trenutaka njegova užasa koji je preživjela.

Naime, Josipa je kao 12-godišnja djevojčica svjedočila pokolju u Škabrnji koji se dogodio na današnji dan 1991. godine, što je opisala u svojoj knjizi "Šest milimetara" i dio podijelila sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama. Uz to je priznala i koliko ju je i zašto dirnuo jedan od posljednjih poteza izbornika Hrvatske nogometne reprezentacije Zlatka Dalića.

"Ja sam škabrnjsko dite. Bože, danas mi se to čini nestvarnim, kao da je to bila neka druga djevojčica. Kužiš? Čudno mi je da sam dva desetljeća unazad svjedočila ubijanju i masakru nad civilima. Ti su civili bili moji rođaci, moja velika obitelj, oni s kojima sam išla u lov s praćkom, igrala pikule i preskakala laštrik. Na dan primopredaje unakaženih tijela, moj je smijeh zamro. Eh, ne mogu ti opisati težinu na prsima, a ni težinu u zraku kad su počeli otvarati crne vreće pred nama koji smo ostali živi. Moja je Škabrnja tog dana umrla. A vjeruj mi, u svakome je od nas tog hladnog mjeseca studenog nešto odletjelo u visine. Možda krik, možda vapaj možda nemoć. Majke su pokopale svoju djecu, djeca svoje majke i očeve. Nije to normalno. Ali je bilo tako. I točka. (ulomak iz knjige “Šest milimetara”)

********

Jučer gledam izbornika Dalića dok izgovara kako pobjedu vatrenih posvećuje Škabrnji i Vukovaru i znate što, naježila sam se, prisjetila i rasplakala. Osjetila zahvalnost. Hvala. Od mog prekinutog djetinjstva opipljiva je ostala samo ova fotografija s tetom Zorom. U ovoj plavokosoj djevojčici kuca škabrnjsko srce, srce puno ponosa i tuge i ljubavi, srce koje nije zaboravilo, ali srce koje je savladalo umijeće opraštanja. Hvala svima koji ste nam blizu u našim sjećanjima na DAN SJEĆANJA 18. 11. ’91.", napisala je Josipa u podužem emotivnom statusu.