Pjevačica Josipa Lisac na Instagramu je obilježila 29. godišnjicu smrti svoje nikad preboljene ljubavi Karla Metikoša.

Naša glazbena diva Josipa Lisac (70) na Instagramu je obilježila tužnu obljetnicu.

Na današnji dan prije 29 godina preminuo je njezin mentor i ljubav života Karlo Metikoš. Od tada Josipa svaku svoju pjesmu i uspjeh posvećuje svojoj nikad preboljenoj ljubavi, a od 1992. godine je svaku obljetnicu Karlove smrti obilježila i koncertom njemu u čast.

Ove godine prvi put je primorana prekinuti tu tradiciju zbog pandemije koronavirusa.

Josipa i Karlo upoznali su se 1971. godine, kada je njoj bilo samo 19 godina. Karlo je tada već bio uspješan glazbenik, a izjavio je kako je odmah pri prvom susretu s njom osjetio da postoji netko izvanserijski, tko zaslužuje njegovu pažnju. To se dogodilo i Josipi, koju je osvojio na prvi pogled.

Zajednički život započeli su dvije godine kasnije kada je nastao i njihov album "Dnevnik jedne ljubavi" koji do danas slovi za jadno od najboljih rock ostvarenja domaće diskografije, što je potvrđuje i Porin za antologijsko ostvarenje hrvatske glazbe koji je Josipi za ovaj album dodijeljen 2015. godine.

Od 1977. do 1980. godine Josipa i Karlo živjeli su u SAD-u, točnije u New Yorku, gdje su ostvarili ugovor s jednom diskografskom kućom i prije povratka u Hrvatsku snimili album "Made in USA".

Iako se nikad nisu vjenčali, bila je to ljubav o kojoj se i danas priča, a nije prestala ni nakon njegove iznenadne smrti 10. prosinca 1991. godine.

'Karlo će zapravo živjeti zauvijek. Učinio je fantastične pjesme, napravio je taj Dnevnik jedne ljubavi i on bi rekao da sam samo to napravio bilo bi dosta, da sam samo jednu pjesmu napravio bilo bi dosta. A napravio je puno toga i to je vječno. On će živjeti vječno'', kazala je Josipa 2019. godine za IN Magazin.