Show ''Ženim sina?'' je završio. Svaki kandidat donio je svoju odluku, a Josip Kotlar u finalu je bez puno razmišljanja odabrao Natali Lauc.

Prije negoli su se upustili u avanturu zvanu "Ženim sina?", mama Suzana svom sinu Josipu Kotlaru dala je obiteljski prsten koji će staviti djevojci na ruku, ali samo ako to zaista bude i osjećao. Posljednjeg dana Josip je taj isti prsten vratio majci.

Iako je obiteljski prsten vratio majci, Josip je između Patricije i Natali odabrao Natali.

"Imam osjećaje prema tebi od samog početka. Ja ću te čekati dolje. Ako misliš da će funkcionirati, dođi, ako misliš da neće, ne moraš", dao je Josip Natali na volju te otišao u kapelicu.

Da donese odluku o odabiru Natali, Josip o tome nije puno razmišljao.

"Bio sam čvrst u odluci i znam da se nisam dvoumio. Neke su stvari potaknule moju odluku da izaberem Natali, no nisam nikome htio nametati svoje želje. Rekao sam Natali da želim da to bude njezina odluka kao i moja te da ako ne želi, da se ne mora pojaviti pred oltarom. Bilo je napeto!" objasnio je Josip.

"U samom početku nisam obraćao veliku pozornost na nju, činila mi se kao mlada cura s kojom ne bih mogao funkcionirati, ali cura se tijekom showa pokazala stvarnom zrelom. Zato sam ju ipak odlučio pogledati drugim očima i tada sam shvatio da je ona cura s kojom bih ja mogao biti", objasnio nam je.

Tijekom cijelog showa pratila ga je i majka Suzana, koja mu je sve vrijeme bila podrška.

"Majka se složila jer je Natali stvarno radila najmanje problema, uvijek je poslušala sve što joj se reklo, i dalje od kamera i pred kamerama. Nikome nije prkosila ni radila nešto u inat. Majka je bila zadovoljna mojim odabirom. Osim što cura super izgleda, super se i ponašala", otkrio nam je Josip.

"Show ću najviše pamtiti po tome što sam upoznao hrpu ljudi i najviše sam dobio na tome što nakon svega mogu izraziti svoje osjećaje i emocije. U showu sam to morao raditi, a cijeli me život toga bilo malo strah i odbijao sam to. No onda sam došao u situaciju kada to moram raditi, stvarno biti ozbiljan i konkretan radi tih stvari i danas s time više nemam problema", priznao je Josip.

