Jordyn Woods je zaratila s klanom Kardashian nakon što je imala aferu s košarkašem Tristanom Thompsonom.

Manekenku Jordyn Woods fotografi su pratili u stopu ovoga tjedna u Hollywoodu dok je s prijateljicama bila na večeri, a sve to zbog prozirne opravice u koju se uvukla. Na sebi je imala potpuno prozirni kombinezon koji je otkrio njezine bujne obline, no čini se kako joj je upravo to bio i cilj.

Bivša najbolja prijateljica Kylie Jenner ne buni se na pozornost koju dobiva posljednjih godina, a u centar medijske pažnje došla je zbog afere s dečkom jedne od poznatih sestara.

Jordyn je najpoznatija po svađi s klanom Kardashian. Nakon afere s košarkašem Tristanom Thompsonom krenuo je rat između Woods i poznate obitelji. Cijeli medijski klan Kardashian okrenuo je leđa plus-size manekenki koju je zapravo i proslavilo prijateljstvo sa slavnim reality sestrama. Jordyn je čak i živjela s Kylie koja joj je navodno platila brojne operacije kako bi izgledala kao što izgleda danas.

Bez obzira na sve navedeno, Woods je imala sreće u svemu jer ju je spomenuti skandal doveo u centar medijske pažnje, zbog čega joj je i krenula manekenska karijera.

Naporno radi na svom izgledu, a svaki slobodni trenutak provodi u teretani te ne dopušta da joj bilo što pomrsi planove.

