Jordanska princeza Haya Bint Hussein razvela se od šeika Muhameda bin Rašida Al Maktuma, a tijekom parnice otkriveni su i detalji o njezinoj aferi s tjelohraniteljem. Afera je okončala i njegov četverogodišnji brak.

Princeza Haya Bint Hussein, šesta i najmlađa supruga milijardera i šeika Muhameda bin Rašida Al Maktuma iz Dubaija, navodno je platila preko 1,5 milijuna dolara svom ljubavniku Russellu Flowersu samo da šuti o njihovoj dvogodišnjoj aferi. Jordanska princeza Britancu je kupovala luksuzne poklone, uključujući sat vrijedan oko 20.000 dolara i pušku vintage stila.

Flowers je radio kao Hayin tjelohranitelj, a detalji o njihovoj vezi u javnost su procurili tijekom brakorazvodne parnice na sudu u Londonu. Parnica je završila u Hayinu korist te je ona dobila i skrbništvo nad dvoje djece koju ima sa šeikom. Afera s tjelohraniteljem okončala je i njegov četverogodišnji brak te ga je supruga ostavila. Detalje o svemu nedavno je ispričala svojim prijateljima.

"Russellova supruga uvjerena je kako je on bio zaveden skupim darovima i novcem koje je dobivao od princeze. Poklanjala mu je skupocjene stvari kako bi bila sigurna da će on uvijek biti uz nju. Tijekom putovanja princeza je uvijek pazila da njihove sobe budu jedna pored druge. Dok je boravila u Londonu, bili bi zajedno vani svake večeri, a on bi se kući ponekad vraćao rano ujutro. Njegova supruga tvrdi kako je sve to od Russella napravilo čovjeka kojeg ona više ni ne prepoznaje", tvrde prijatelji njegove supruge.

Flowers ništa nije komentirao zbog ugovora koje je potpisao s tamošnjom kraljevskom obitelji. U njima stoji kako ne smije otkrivati nikakve detalje koje je saznao dok je radio kao tjelohranitelj princeze. Njegova supruga primijetila je kako svake večeri dobiva poruke i pozive i nakon što završi s poslom i počela je sumnjati da se nešto događa. "Govorio joj je da je sve zbog sigurnosti princeze, no krenuli bi se dopisivati satima", tvrde izvori bliski bivšem paru.

Potvrdu njihove afere dobila je krajem 2016. godine kada je u njegovom mobitelu pronašla fotografije jordanske princeze i Flowersa. Nekoliko mjeseci kasnije rekao joj je da ju više ne voli i da želi razvod. Nije joj rekao da ima aferu s princezom, a ona je htjela raditi na braku, no on je sve odbio.

Princeza Haya je inače u travnju prošle godine pobjegla s kćeri, princezom Jalilom (11) i sinom, princom Zayedom (7) u Veliku Britaniju tvrdeći da se boji za život. Šeik iz Dubaija, čije se bogatstvo procjenjuje na 14 milijardi dolara, tada je poslao svoje britanske odvjetnike na Kraljevski sud pravde u Londonu da traže povratak njegove djece u rodnu zemlju. Kasnije je povukao svoj zahtjev te su oni postali štićenici suda. Inače, i šeik i princeza su dobri prijatelji s kraljicom Elizabetom II., a druže se i sa ostatkom kraljevske obitelji. Muhamed se sprijateljio s Elizabetom zbog ljubavi koju dijele prema konjima, njihovom uzgoju i utrkama.

Jordanska princeza, prema pisanju stranih medija, trenutno živi u vili u Kensingtonu vrijednoj 85 milijuna funti. Šeik je 2004. oženio jordansku princezu, a kako tvrde, strani mediji, ima najmanje šest žena i tridesetoro djece.