Jonah Hill i Sarah Brady razmijenivali su nježnosti na plaži u Malibuu ne obazirući se na znatiželjene poglede ostalih kupača, kao ni na paparazze.

Holivudski glumac i komičar Jonah Hill prošlog je tjedna otkrio da se povlači sa scene kako bi zaštitio svoje mentalno zdravlje i to nakon 20-godišnje borbe s napadima tjeskobe, za koje kaže da su bivali sve gori njegovim javnim istupima.

38-godišnji Jonah zato je odlučio vrijeme iskoristiti za maksimalno opuštanje i to u najboljem društvu, njegove djevojke Sarah Brady s kojom je snimljen na plaži u Malibuu. Glumac je ljubio Sarah u oceanu, a na paparazze koji su ga primijetili nije se previše obazirao.

Pritom je pokazao brojne tetovaže kojima je ukrasio tijelo, dok je Sarah plijenila pažnju vitkom linijom u zelenom bikiniju.

Glumac se s djevojkom prvi put u javnosti pojavio na premijeri filma "Don't Look Up", koji je bio u utrci za Oscara, nominiran u nekoliko kategorija, uključujući i onu najvažniju - za najbolji film.

Inače, Hill je od početka karijere privlačio pozornost svojim fizičkim izgledom i često je zbog uloga gubio i dobivao kilograme, a sve je to uzelo previše maha i utjecalo na njegovo psihičko zdravlje za koje se sada odlučio pobrinuti.

Jonah je ovih dana podijelio i vijest da će premijerno prikazati dokumentarac o mentalnom zdravlju pod nazivom "Stutz" koji je snimio u tajnosti sa svojim terapeutom, a u kojem će progovoriti o vlastitim problemima s tjeskobom.

Otkrio je da će film imati premijeru na prestižnom filmskom festivalu ove jeseni, ali je napomenuo da on neće biti tamom niti na bilo kojoj promociji nadolazećih filmova jer će uzeti slobodno vrijeme kako bi zaštitio samog sebe.

"Kroz ovo putovanje samootkrivanja unutar filma, shvatio sam da sam proveo gotovo 20 godina doživljavajući napade tjeskobe, koji su pogoršani pojavljivanjima u medijima i na javnim događajima", izjavio je Jonah za Deadline.

Napomenuo je da je jako zahvalan što će film imati svjetsku premijeru na prestižnom filmskom festivalu ove jeseni.

"Međutim, nećete me vidjeti vani kako promoviram ovaj film, ili bilo koji od svojih nadolazećih filmova, dok poduzimam ovaj važan korak kako bih se zaštitio. Kada bih se još više razbolio promovirajući ga, ne bih bio vjeran sebi ni filmu."

Osim vlastitog dokumentarca koji je režirao i u kojem glumi, snimio je komediju "You People" koja bi trebala biti premijerno prikazana kasnije ove godine.

