Jon Hamm je od 2017. u vezi sa 17 godina mlađom Annom Osceolom od koje se ne odvaja, a zbog nje je učinio i svoj nedavni kavalirski potez.

Jon Hamm (50) osvojio je žene kao Don Draper u seriji "Momci s Madisona", a na snimanju je upoznao i 17 godina mlađu Annu Osceolu.

Glumac, koji je zakleti neženja, nedavno je privukao pozornost svojim džentlmenskim potezom. Naime, Jon je zaustavio promet ispred hotela u New Yorku kako bi njegova djevojka Anna prošla.

Osim kavalirskom gestom privukao je pozornost u plavom odijelu kojeg često nosi i postao je njegov zaštitni znak. Usto je nosio dioptrijske naočale za koje su mnoge žene ranije komentirale da mu odlično stoje.

Njegova draga je zablistala u dugoj, svilenoj haljini koju je uskladila sa sandalama niskih potplata. Inače, par se ne odvaja posljednjih mjeseci jer su im snimanja odgođena zbog pandemije koronavirusa.

U rujnu prošle godine su viđeni u ljetovalištu Santa Barbara u Kaliforniji. Hamm je tada pokazao da je jedan od pripadnika "stare škole" pa tako ponosno nosi i svoj "ljubavni tepih" i nije pobornik depilacije muških prsa i trbuha.

Jon i Anna prvi su put viđeni skupa 2017., no tek su prošle godine potvrdili vezu. Glumac iza sebe ima dugu vezu, od 1997. do 2015. ljubio je kolegicu Jennifer Westfeldt (51). Imali su i zajedničke produkcijske kuće, ali njihov ljubavni krah dogodio se jer on nije htio djecu. Iako su prekinuli, Jennifer nakon toga više nije uspjela ostvariti svoju najveću želju, majčinstvo.

"Nikad nisam mislila da ću biti u ovoj dobi i neću imati djecu. No moj život se razgranao na tisuću načina koje nisam očekivala", istaknula je svojedobno glumica, koja je pomogla Jonu da prebrodi ovisnost o alkoholu.

Hamm je također javno otkrio zašto sebe ne vidi u očinskoj ulozi. "Bio bih grozan otac! Gledam svoje prijatelje koji imaju djecu i pomislim: 'Čovječe, kako uopće stojite na nogama u 6 ujutro, a kamoli radite nešto?' Ne znam, to mi jednostavno nije važno. Imam nećakinje i nećake, bio sam i učitelj. Vjerojatno sam s djecom proveo puno više vremena nego mnogi ljudi u mom životu", objasnio je.